$!Presidente Casa de Campo resalta regreso del LAAC al país

Andrés Pichardo Rosenberg, presidente de Casa de Campo, manifestó su orgullo por el regreso del Latin America Amateur Championship (LAAC), que a partir de este jueves 17 y hasta el domingo 20 de enero, tomarán parta 108 jugadores Amateurs de 29 países.

Valoró que grandes golfistas de la región y miembros de prestigiosas organizaciones a nivel mundial, tales como la Royal and Ancient (R&A), el Masters Tournament de Augusta National y La Asociación de Golf de los Estados Unidos (USGA) “disfruten en nuestra instalaciones, es invaluable”

Afirmó que el Resort ha acogido a los 10 golfistas dominicanos que participarán en la justa, donde han estado practicando en las facilidades de Casa de Campo, previo al evento.

Agregó que esos jugadores, a través de la Federación Dominicana de Golf (Fedogolf), han preferido usar no solo los campos, también el nuevo Centro de Instrucción de Golf.

“Es un orgullo que nuestro campo de golf Teeth of the Dog sea seleccionado por segunda ocasión como sede de este prestigioso campeonato Amateur”, dijo Pichardo, quien ponderó las grandes marcas que están interviniendo en el evento que concitará la atención de los golfistas locales e internacionales.

Señalo que el LAAC será vitrina para todo el mundo desde Casa de Campo, ya que grandes cadenas internacionales televisarán la justa, mencionando, por ejemplo a la cadena ESPN y el Golf Channel, quienes ya están en el país desde hace días.

El Latin American Amateur Championship (LAAC) 2019, organizado por The Masters de Augusta National, The R&A y la USGA, continuará la extensa cobertura de transmisión del evento que llegará a millones de hogares en todo el mundo.

El evento, que tiene como objetivo desarrollar aún más el golf en América del Sur, América Central, México y el Caribe, cuenta con el apoyo de cinco Socios Honorables: 3M, AT&T, Delta Air Lines, Mercedes-Benz y UPS. Además, el torneo tiene el respaldo de dos Socios de Scoring: IBM y Rolex.

Desde su apertura en 1974, Teeth of the Dog ha sido un lugar que encabeza la lista de los campos de golf más codiciados para aquellos que buscan jugar en uno de los mejores 30 campos de golf en el mundo. Teeth of the Dog es el único en el mundo, con siete hoyos bordeados al mar Caribe, también conocidos como los “siete hoyos creados por Dios”, según su creador el arquitecto Pete Dye.