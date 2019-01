$!Presidente Fedogolf valora celebración del LAAC en República Dominicana

A pocos días del comienzo de la quinta edición del Latin America Amateur Championship 2019 (LAAC), se vive una gran expectativa la llegada por segunda vez a República Dominicana del torneo más importante para los amateurs de nuestra región.

Del 17 al 20 de enero, el campo Dientes de Perro, en Casa de Campo será sede una vez más del torneo que significará un trampolín para quien se consagre campeón, ya que conseguirá un lugar para jugar The Masters Tournament en Augusta, Georgia 2019 y, junto al jugador o jugadores que finalicen en el segundo lugar, obtendrá la exención para participar en las etapas finales clasificatorias con la chance de ingresar en The 148th Open que se jugará en Royal Portrush y el U.S. Open que tendrá lugar en Pebble Beach el próximo año.

Para el nuevo presidente de la Federación Dominicana de Golf (Fedogolf), Carlos Elmudesí, el LAAC es un promotor no solo para la economía del país, eso por la cantidad de turistas que mueve durante esta semana, también inspirará a los jóvenes golfistas del patio, ya que jugarán con los mejores de la región.

Pero no solo será relevante para el ganador, sino también significará un nuevo impulso para el golf dominicano que buscará seguir en una curva ascendente en cuanto al crecimiento de la disciplina.

Luego de la realización de la edición 2016 en Casa de Campo, en la cual se consagró el costarricense Paul Chaplet, la Fedogolf pudo ver reflejado un ascenso no solo en la cantidad de jugadores, sino también en la consideración que tiene el país como destino turístico de golf.

La posibilidad de que jugadores dominicanos pudieran jugar eventos de primer nivel del golf amateur, a través del apoyo de la Fedogolf y el empuje que le significó la llegada del LAAC, permitió que algunos de ellos ya hayan tenido victorias relevantes en los Estados Unidos, como es el caso de Juan José Guerra, quien juega en el golf universitario en los Estados Unidos.

“Definitivamente con el LAAC ganamos todos. La Fedogolf, los golfistas del patio, el turismo, el comercio y sobre todo, el país”, subrayó Elmúdesi, presidente de la institución, que junto al Masters Tournament, el USGA y la R&A, montarán el evento.

“Tendremos diez dominicanos en el evento con buen potencial, por lo que esperamos el apoyo de los familiares, amigos y la comunidad golfista para que vengan a darle soporte”, exclamó.