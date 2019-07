$!República Dominicana conquista la Hoerman Cup

Turismo y golf

Elmúdesi dijo que la realización del torneo también le provoca alegría por la situación que atraviesa el país sobre los casos de turistas que han empañado su imagen. “Con este tema que tiene el país, medio desacreditado por lo de los turistas, tuvimos 10 países y a nuestro anfitrión y aliado, Casa de Campo, no tenemos cómo agradecer el trato que nos dieron”. Enfermedades o muertes han puesto en contexto difícil al país. “La gente estaba temerosa con eso. Vinieron y se dieron cuenta que nuestro país fue un bastión en el deporte y en el trato al turista. Me llena de indignación y no es justo lo que se ha dicho. Este país sigue siendo el mejor país del Caribe y donde sabemos cómo tratar a la gente”.