$!Rory McIlroy busca el British Open en casa con permiso de Rahm, Molinari y Koepka

“Voy a sentirme igual que en otro British Open. Ya he jugado algunos hasta ahora. Sé lo que me espera. Tal vez será un poco más ruidoso”, aseguró el golfista de 30 años, favorito de los apostadores.

Regreso a Irlanda del Norte

Pero la oposición a los norirlandeses será fuerte. Por parte europea, Jon Rahm y Francesco Molinari, que se reservó para el British Open al no jugar los Irish y Scottish Open.

Koepka, el gran favorito

El número uno mundial ganó cuatro de los nueves últimos torneos mayores que ha disputado, y sobre todo terminó en el peor de los casos segundo de los tres primeros Grand Slam del año.

Aunque su mejor actuación en el Open Championship es la sexta posición de 2017.

Y los “links” del Royal Portrush, un recorridos a orillas del mar, cuentan a menudo con mucho viento y eso puede ser una trampa para algunos. Dos hoyos, el número seis y el número siete, han sido especialmente concebidos para este torneo.

Tiger Woods busca también un cuarto título en el British Open. El número cinco mundial ha estado levantándose a la una de la madrugada en su residencia de Estados Unidos para disminuir el efecto del cambio horario.

Pero después de su decimoquinto título en un grande en el Master en abril, poniendo fin a una sequía de casi once años, el estadounidense de 43 años no ha brillado más, contentándose con una 21ª plaza en el US Open en junio.

Por último, el inglés Justin Rose, segundo en 2018, espera hacerlo mejor este año. El campeón olímpico de 2016 se perdió por poco la victoria en el US Open y se ha podido beneficiar de los buenos consejos de Darren Clarke para prepararse.