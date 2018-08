Thomas, favorito a revalidar título en Campeonato de la PGA con Woods al acecho

El “Tigre”, ganador de 14 “majors”, no levanta un título desde 2013 y su última gran victoria se remonta al Abierto de Estados Unidos en 2008 pero ha recuperado sensaciones en los últimos torneos luego de penar durante cinco años por lesiones en su espalda.

El golfista norirlandés Rory McIlroy practica para el Campeonato de la Asociación de Profesionales de Golf de Estados Unidos (PGA of America), en el Bellerive Country Club, en las afueras de Saint Louis, Misuri, Estados Unidos, el 8 de agosto de 2018.

“Una hazaña”

“Lograr el Grand Slam es un objetivo para mí, por lo que está claro que pensaré en ello pero (no será) nada exagerado”, apuntó Spieth.

Entre ellos estará Jordan Spieth, ganador del Masters, el Abierto Británico y el US Open y que aspira a hacerse con el último “major” que le falta.

“Ha tenido que aprender de nuevo a desplazarse. Ha debido aprender de nuevo a hacer ‘swings’. Hace 18 meses, este hombre no podía ni siquiera caminar. Volver a este nivel es ya una hazaña excepcional”, subrayó McIlroy sobre su rival.

España le apunta a Rahm y García

Los españoles Jon Rahm y Sergio García serán por su parte las esperanzas de su país para brillar en un campo que le va como anillo al dedo al primero.

“Creo que el campo me viene bien, ayuda a jugadores agresivos que le pegan largo. No tenemos que ser tan certeros desde el ‘tee’ porque la bola no rodará y podremos ser más agresivos a banderas más escondidas”, reconoció Rahm a la prensa española.

A sus 23 años, el originario de Vizcaya (norte) no ha podido repetir esta temporada las grandes sensaciones que dejó en la pasada y en Bellerive tendrá una gran ocasión para dejar su impronta en un campo que se adapta perfectamente a sus características.

No en vano, Rahm es uno de los mejores pegadores del circuito y el terreno, de más de 6.900 metros con calles anchas, es ideal para poder pegarle a la bola sin la precisión necesaria en otros escenarios.