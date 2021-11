Tiger Woods dice que un regreso a la cima no es "realista"

Tiger Woods dijo que espera volver a jugar golf, sólo que no prevé hacerlo tan a menudo, y que no se ve alcanzando de nuevo la cima del deporte debido a que "no creo que esa sea una expectativa realista para mí".

Comentó que puede verse eligiendo ciertos torneos para jugar, pero no disputando un calendario completo.

Su larga entrevista por video con Golf Digest, con quien tiene una relación financiera, fue publicada el lunes previo a su primera conferencia de prensa desde que su pierna derecha quedó gravemente dañada en un accidente de coche el 23 de febrero en los suburbios de Los Ángeles.

Woods es el anfitrión del torneo Hero World Challenge.

El 15 veces campeón de un major avivó las esperanzas de otro regreso cuando publicó un video de tres segundos en el que sale haciendo un golpe con el mensaje "Haciendo progresos".

Sin embargo, no dio la impresión de que un regreso esté a la vuelta de la esquina.

"Aún tengo mucho camino que recorrer", comentó. "Ni siquiera voy a la mitad. Tengo mucho más desarrollo muscular y nervioso que hacer en mi pierna. Al mismo tiempo, como saben, me he sometido a cinco cirugías en la espalda. Así que también tengo que lidiar con eso. Así que a medida que la pierna se fortalece, la espalda puede dar problemas".

Woods se recuperaba de otra cirugía de espalda a principios del año cuando pasó con su camioneta SUV por encima de un camellón y ésta se desplomó por una empinada colina en una sinuosa carretera de los suburbios de Los Ángeles cuando se dirigía a un rodaje televisivo en un campo de golf.

Los médicos dijeron que se fracturó la tibia y el peroné de la pierna derecha en varios puntos. Se estabilizaron con una barra en la tibia. Se utilizó una combinación de tornillos y clavos para estabilizar otras lesiones en el tobillo y el pie.

Woods señaló que podía imaginar una carrera como la de Ben Hogan luego de su grave accidente automovilístico. Hogan jugó un calendario limitado, aunque siguió dominando los majors, incluso ganando los tres que jugó en 1953.

"Creo que algo que es realista es jugar algún día en la gira, nunca más a tiempo completo, pero elegir torneos, tal como lo hizo el señor Hogan. Elegir unos cuantos eventos al año y juegas en torno a eso", comentó.

"Creo que es como voy a tener que jugar de ahora en adelante", dijo. "Es una realidad desafortunada, pero es mi realidad. La entiendo y la acepto", puntualizó.