$!Tiger Woods: ¿Llegó la hora de la despedida de un grande?

Otro aspecto alentador es que no hay indicios de que Woods estuviese impedido de algún modo al producirse el accidente, un elemento importante en vista de sus antecedentes.

Volver de su reciente operación en la espalda a los 45 años ya iba a ser problemático. El propio Woods había dicho que no había garantías de que podría regresar.

Woods no es Ben Hogan, quien regresó tras sufrir un accidente que casi le cuesta la vida en 1949 para ganar el US Open al año siguiente. Hogan era nueve años menor, no tenía un historial de operaciones en las rodillas y la espalda ni debía que hacer grandes esfuerzos para sacar tiros largos como los de sus rivales.

Woods ya se mostraba frágil y muchos se preguntaban si podría volver a jugar al máximo nivel. Tal vez tenga la misma determinación de Hogan en su batalla contra la adversidad, pero hay un límite para lo que podrá hacer con un cuerpo tan golpeado.