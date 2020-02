$!Tiger Woods no participará en el torneo de golf Honda Classic

Tiger Woods decidió no participar en el torneo Honda Classic por segundo año consecutivo y no es el único.

Woods tomó esa determinación aun cuando el torneo se disputará cerca de su casa en el Sur de Florida. Esto no fue sorpresa pues la semana pasada durante el Genesis Invitational dijo que dedicaría tiempo a entrenar.

Woods sólo ha disputado el Honda Classic en cuatro ocasiones en el PGA National, la última en 2012 cuando fue segundo detrás del norirlandés Rory McIlroy. Esa fue la única vez que terminó entre los 10 mejores.