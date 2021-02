Video | Tiger Woods afronta dura recuperación tras accidente vial

“Como si su cuerpo no hubiera soportado suficiente”, dijo Jon Rahm, el golfista español que ocupa en la actualidad el segundo puesto del escalafón, desde la sede del Workday Championship en la Florida. “Sólo espero que él pueda salir del hospital tras la recuperación, y que pueda seguir jugando con sus hijos, y tener una vida normal”.

El percance, en el que no estuvo involucrado otro vehículo , constituyó otro revés para Woods, que en ocasiones pareció imparable en el campo de golf con sus 15 campeonatos major y sus 82 victorias del PGA Tour, que igualaron el récord del circuito.

Ahora la cuestión no es cuándo podrá volver a jugar -el Masters se disputa dentro de siete semanas- sino si podrá volver a jugar.

No se presentaron cargos en relación con el choque, y las autoridades dijeron que no había indicios de que el deportista estuviera bajo los efectos de alguna sustancia.

Un tuit publicado el lunes le mostraba en un carrito de golf en el club de campo de Rolling Hills con el comediante David Spade. También trabajó con el astro de la NBA Dwyane Wade, que compartió un video en su cuenta de Instagram.

Woods se dirigía a Rolling Hills el martes cuando se produjo el accidente.

“Fue un día genial”, dijo Wade el martes en Turner Sports, donde es analista del estudio. “Y me levanté hoy muy orgulloso de poder compartir ese momento para el mundo, como una pequeña imagen de nuestro momento juntos. Y me eché una siesta, y me levanté con las noticias. De modo que, como todo el mundo, mis pensamientos y oraciones están con sus seres queridos”.

Mensajes de solidaridad llegaron de muchas celebridades, como Jack Nicklaus, Michael Jordan y Mike Tyson, así como los expresidentes Barack Obama y Donald Trump, quien ha jugado al golf con Woods y le otorgó la Medalla de la Libertad en 2019 tras el que quizá fue su mayor triunfo, el Masters que ganó tras cuatro cirugías de espalda.

Woods pasó por una quinta operación de espalda, una microdisectomía, el 23 de diciembre, apenas tres días después de jugar el PNC Championship con su hijo Charlie, que ahora tiene 12 años. Woods también tiene una hija de 13 años, Samantha.