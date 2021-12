$!Guerreras barren al Mirador y clasifican a la semifinal

Las Guerreras de Santo Domingo ganaron por barrida su crucial partido contra las chicas del Mirador y se clasificaron para la ronda semifinal del torneo de voleibol distrital, que sigue su curso en el palacio Ricardo –Gioriver- Arias, en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

El juego de la experimentada acomodadora Niverka Marte, el ataque de Dahiana Burgos y la central Angélica Hinojosa abocó a las Guerreras (2-7) a un triunfo por 25-18, 25-09, 25-17 contra un debilitado Mirador (1-7), al que le ganó la serie particular por 2-1, con sendas barridas 3-0 y el que perdió fue un reñido 3-2. Mirador tiene un partido pendiente contra Caribeñas New Horizons, pero una eventual victoria no le serviría de nada.

Burgos logró 14 puntos, Hinojosa 11, Luz María Carty nueve, Yanelis Cabada ocho y Niverka seis para apuntalar la victoria. Por Mirador, Ana María Linarez logró nueve, Marcely Pérez ocho, Salenny Puente siete y Elsa Cuevas seis.

Guerreras y Caribeñas disputarán la semifinal al mejor en tres partidos a partir del sábado a las 4:00 de la tarde.

Un primer set reñido al principio, en el que las Guerreras retornaron para sacar adelante la parada técnica inicial 8-6. Tomaron amplia ventaja 15-10, pero Valeri Martínez desde el servicio desestabilidad la recepción guerrera y Mirador hizo un rally que igualó a 15, hasta que la misma jugadora hizo un saque largo (16-15). Con el choque parejo, Luz María Carty atacó efectivo para tomar ventaja 18-17 y luego fue al saque para que las ganadoras tomaran ventaja definitiva. Dahiana Burgos, con dos ataques y un tapeo cerró el parcial.

En el segundo, con las Guerreras paseando la distancian 9-1, la acomodadora Mía Liberato tuvo una caída y debió abandonar el match, una pérdida irreparable que se unió a importantes ausencias del Mirador (como Geraldine González) y ya no hubo forma de retornar.

Juegos del miércoles

Este miércoles 1 de diciembre se disputa la penúltima fecha de la etapa clasificatoria. A las 6:00, las líderes de Cristo Rey (8-0), buscarán obtener de manera inmaculada la ronda regular contra las Caribeñas (5-2), también clasificadas. Cerrará la tanda, en masculino, los punteros Guerreros de Santo Domingo (6-1), versus Mauricio Báez (2-6), en busca de la supervivencia.