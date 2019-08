$!Hombre golpeado por Conor McGregor no pudo salir de casa en una semana

El hombre golpeado por Conor McGregor en un bar en Irlanda no salió de su casa durante una semana después del incidente según un amigo. El hecho que ocurrió en Dublín el 6 de abril después de que, según los informes rechazó su invitación a tomar una copa gratis de su whisky y rápidamente se volvió viral.

No pareció estremecerse en absoluto en el incidente. Pero el amigo del hombre de 50 años afirma que fue sacudido después del asalto y como resultado no salió de su casa.

“Estaba tomando su cerveza cuando McGregor entró y les ofreció a todos un trago de su whisky”, explica el amigo al Daily Mirror. “Conor insistió en que lo tomara y cuando se negó por segunda vez, McGregor no quedó impresionado.

“Lo siguiente que le dio un puñetazo en el costado de la cara. No sintió el dolor en ese momento. Al día siguiente su cara estaba muy adolorida. Estaba muy conmocionado por todo y no salió de su casa por días”.

El rival de McGregor, Khabib Nurmagomedov, quien llamó al irlandés en octubre durante la pelea por el campeonato de peso ligero de UFC, dio a conocer su opinión al respecto.

Tenemos que respetar a las personas mayores, no entiendo. Un fan me envió un mensaje y dijo: Oye, ¿recuerdas cuando trató de darte su whisky, como alcohol, y no tomas esto? ¿Pero por qué no te golpea? ¿Pero ahora se vuelve loco con los viejos?

“Gente como esta tiene que ir a la cárcel. En mi opinión, tiene que ver un poco la cárcel, porque cuando algo sucede y ves a la cárcel y te sientas un poco y piensas en esto, está bien lo que hice, por qué me siento aquí. Tiene que pensar esta. No quiero decirle nada. Solo quiero decirle al gobierno de Irlanda, ¿dónde están? ¡Envíenle la ubicación! Eso es todo. Hoy golpea a un viejo. ¿Qué va a pasar mañana? Nadie lo sabe”.