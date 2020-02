$!Jean Segura llega en forma, listo para defender cualquier posición

Solamente vio acción en el 2019 en el campo corto, pero no jugará mucho ahí este año. Eso lo supo al momento que los Filis pactaron con Didi Gregorius por un año y US$14 millones en diciembre.

Mientras tanto, Scott Kingery, un dinámico segunda base, mostró el año pasado que puede jugar en la antesala. ¿Se inclinarán los Filis en colocar a Segura en una posición cómoda para él, para que pueda retomar su forma ofensiva?

“Como jugador, entiendo lo que es mejor para el equipo y la organización”, dijo Segura. “Estoy aquí y haré lo que me pidan que haga. Si juegas como campocorto en este nivel, naturalmente podrás defender otras posiciones. Así que no creo que será un problema. No pienso que sea gran cosa defender otra posición en el diamante. A veces prefieres estar en un mismo puesto, pero en esta situación debes hacer lo que sea mejor para el equipo”.

La preferencia de Segura debe ser la segunda base, por las razones ya mencionadas. Bateó .319 con 20 jonrones, 64 impulsadas y .867 de OPS con Arizona en esa posición en el 2016. Terminó 13ro en la votación para el Jugador Más Valioso de la Liga Nacional.

“Fue uno de esos años en los que te sale todo bien”, dijo. “Estaba impresionado por el año que tuve. Pero creo que en la segunda base puedes descansar más. No tienes que buscar tantos roletazos, simplemente los esperas. Creo que el cuerpo está más relajado y descansado que cuando juegas en el campo corto. No sé, tal vez la división, la diferencia en el pitcheo, hay varias cosas que pudieron haber influido, o tal vez no”.

Segura quiere ser mejor este año, sin importar la posición. Practicó roletazos en la segunda base y en el campo corto en el receso de temporada. Cambió su estilo de vida y se puso en una mejor posición para conseguir el éxito.

“Perdí peso y entrené duro”, dijo.

Segura también mencionó que se iba a la cama más temprano.

“Hago lo que puedo para mantenerme en el juego”, dijo. “Llego en un mejor estado, esperando tener un buen año. Me siento bien; emocionado y listo”.