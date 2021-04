Juan Soto comienza a calentarse con el bate

Luego de ver su debut del 2021 retrasado por las suspensiones relacionadas con varios casos de COVID-19, el jardinero Juan Soto ya está de vuelta en lo suyo: batear mucho.

Luego de conectar dos imparables el miércoles, subió su promedio de bateo a .375 y cinco de sus primeros nueve partidos han sido de hits múltiples.

“Me siento muy bien, yendo paso por paso, turno por turno, cogiendo el timing poquito a poquito, pero gracias a Dios me he ido sintiendo bien y en esta serie ya me sentí mucho mejor, con el swing, viendo los lanzamientos y todo lo demás”, dijo Soto a Diario Libre en una entrevista vía Zoom tras la victoria de los Nacionales.

Soto está de vuelta en el jardín derecho, algo que no sucedía desde las ligas menores. ¿Cómo se siente de vuelta allí?

“Me siento bien de estar ahí de nuevo, recordando mis momentos de ligas menores, varias cositas que hacía allá que me han llegado a la mente, acordándome de cómo jugar más agresivo y cómo llevar los momentos, pero hasta ahora me siento bien”, agregó.

Los Nacionales se encuentran en el sótano del Este, con marca de 3-6, ¿qué cree Juan Soto que necesitan hacer para enracharse positivamente?

“Creo que seguir haciendo lo que hemos estado haciendo en esta serie, seguir ganando series jugando buena pelota. Gracias a Dios ya tenemos de vuelta los peloteros que faltaban en el lineup y con eso el toque final que faltaba para tener buenas rachas y seguir positivos”, dijo.