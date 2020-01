Juan Vargas dice renunció de Federación de Boxeo por presiones de Bienvenido Solano

Juan Vargas, presidente de la Federación Dominicana de Boxeo (Fedoboxa), alegó este domingo que su renuncia de la entidad se debe a presiones del expresidente Bienvenido Solano. En el 2016, Vargas quedó electo cabeza de la federación tras relevar a Solano.

“En este momento no me siento cómodo, porque hemos perdido la confianza y los miembros del ejecutivo me han irrespetado. Solo han querido la reunión del ejecutivo para aprobar y oficializar, con la presencia del presidente, sus acuerdos que han tomado como grupo. En las circunstancias actuales ni yo ni nadie está dispuesto a continuar y como no somos herederos de la FEDOBOXA tenemos solo la puerta para salir cuando lo consideren las circunstancias y el momento”, añadió.