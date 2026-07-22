Juegos Centroamericanos 2026 anuncia equipo de narradores y comentaristas para transmisión

Las voces más consagradas del periodismo deportivo dominicano narrarán y comentarán los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. ( FUENTE EXTERNA )

El Comité Organizador de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 anunció este miércoles el equipo de narradores, comentaristas y reporteros que tendrá a su cargo la cobertura oficial del evento, así como la cadena de radio y televisión que llevará las competencias a todo el país.

El presidente del comité, José P. Monegro, explicó que la selección del personal responde al objetivo de ofrecer una transmisión de calidad y con amplio alcance nacional.

Los narradores

Entre los narradores figuran José Luis Montilla, Manuel Acevedo, Melvin José Bejarán, Romeo González, César Marchena, Ernesto Kranwinkel, Jaimar Castillo, José Antonio Mena, David Terrero, Johnny Nieto, Orlando Méndez y Carlos Almánzar.

Como comentaristas fueron anunciados José Luis Mendoza, Neftalí Ruiz, Ricardo Rodríguez, Juan Antonio Recio, Michael Monegro, Richard Bazil, Carmen Cecilia Suero, Manuel Paredes, José Gómez, Víctor Báez, Alex Luna, Manuel Reyes, Héctor Gómez, Daniel Araujo, Juan Carlos Morel, Franklin Núñez, Juan Frías, Jonathan Tiburcio, Mixael Rosa y Yohanna Núñez.

La cobertura incluirá además un equipo de reporteros integrado por Sussy Jiménez, Natacha Peña, Hecmary Ugarte, Joseyni Polanco, Karen Ozuna, Mike Rodríguez, Juan Frank Kranwinkel, Nicole Báez, Helen Acevedo, Paloma Almonte y Roxy Bonilla.

Cadena de transmisión

Monegro informó que la señal oficial tendrá como canal matriz a RTVD-Canal 4 y contará con el respaldo de CDN Deportes Canal 36, Coral 39, Teleantillas, Colimdo TV Canal 88, RNN-DOS Canal 67, Dominicana FM 99.9, VTV Canal 32, Luna TV Canal 25, Panorama FM 96.9, Expreso 89.1 FM para la región del Cibao y Baní FM 97.5 para la región Sur.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/23/whatsapp-image-2026-07-22-at-85913-pm-e2daed09.jpeg Asistentes al lanzamiento. (FUENTE EXTERNA)

"Este evento representa una marca país. Nuestra finalidad es que los Juegos lleguen a cada rincón de la República Dominicana para que todos los dominicanos puedan disfrutarlos", expresó Monegro.

En la actividad participaron el director de RTVD, Iván Ruiz; el vicepresidente de Programación y Contenido del Grupo Corripio, Valentín Báez; el director de CDN Deportes, Frank Camilo, y el CEO del Grupo de Medios Panorama, Miguel Medina.

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 reunirán a más de 6,000 atletas de 37 países, quienes competirán en 40 deportes y 56 disciplinas en sedes distribuidas en distintas provincias del país. Será la tercera ocasión en que la República Dominicana funja como anfitriona de la principal cita deportiva regional.