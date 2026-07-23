Marileidy Paulino corre ante su gente: fechas, horarios y precio de las entradas

La dominicana Marileidy Paulino reacciona tras ganar la prueba femenina de 400 metros durante la reunión de la Liga de Diamante de atletismo en Londres, Reino Unido, el 18 de julio de 2026. ( EFE )

Marileidy Paulino tendrá su esperado encuentro con el público dominicano el martes 4 y el miércoles 5 de agosto, cuando competirá en los 400 metros planos femeninos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

La campeona olímpica está programada para iniciar su participación en las semifinales del martes 4 de agosto, en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, dentro del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

El calendario establece dos series semifinales de los 400 metros femeninos: la primera comenzará a las 6:45 de la tarde y la segunda a las 6:55. La distribución definitiva determinará en cuál de las dos carreras participará la velocista dominicana.

En caso de obtener la clasificación, Paulino disputará la final el miércoles 5 de agosto a las 7:40 de la noche, en el mismo escenario.

Ese día también están pautadas las finales de los 110 metros con vallas masculinos, los 100 metros con vallas femeninos y los 400 metros masculinos, además de competencias preliminares de lanzamiento de disco y heptatlón.

¿Cuánto cuestan las boletas?

Las entradas para las jornadas en las que está programada Marileidy Paulino tienen un precio de RD$800 por persona.

Quienes deseen presenciar tanto las semifinales del martes 4 como la posible final del miércoles 5 deberán adquirir una boleta para cada fecha. El gasto total será de RD$1,600, sin incluir posibles cargos por servicio aplicados por la plataforma de venta.

La entrada no corresponde exclusivamente a la carrera de Paulino. La boleta permite acceder a la sesión completa de atletismo programada para esa fecha, con todas las pruebas incluidas en el calendario.

Para asistir a la semifinal debe seleccionarse la jornada nocturna del martes 4 de agosto. Para verla competir por una medalla, siempre que avance, será necesario comprar la entrada correspondiente al miércoles 5.

Calendario para seguir a Paulino

Martes 4 de agosto

Semifinales de los 400 metros femeninos:

Primera serie: 6:45 de la tarde .

. Segunda serie : 6:55 de la tarde.

: de la tarde. Lugar: Estadio Olímpico Félix Sánchez .

. Boleta: RD$800.

Miércoles 5 de agosto

Final de los 400 metros femeninos:

Hora: 7:40 de la noche .

. Lugar: Estadio Olímpico Félix Sánchez .

. Boleta: RD$800.

Participación sujeta a la clasificación obtenida el día anterior.

Cómo comprar las entradas

Los interesados deben ingresar a la plataforma oficial de venta de los Juegos, buscar la disciplina "Atletismo Pista" y seleccionar la fecha correspondiente.

Para las semifinales será necesario escoger el martes 4 de agosto y verificar que la entrada pertenezca a la sesión de la tarde o noche. Para la final debe seleccionarse el miércoles 5 de agosto.

Luego se elige la cantidad de boletas, se completan los datos solicitados y se realiza el pago. Es recomendable comprobar la fecha y la tanda antes de finalizar la compra, debido a que algunas jornadas tienen sesiones separadas.

La demanda podría aumentar conforme se acerquen las competencias, debido a que Paulino será una de las principales figuras de Santo Domingo 2026 y una de las atletas dominicanas con mayores posibilidades de conquistar una medalla de oro.

La cita le permitirá correr ante el público de su país en uno de los momentos más esperados de los Juegos: primero, el martes 4 de agosto en las semifinales y, si consigue avanzar, el miércoles 5 a las 7:40 de la noche en la final.