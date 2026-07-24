Abinader declara inaugurados los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

El presidente Luis Abinader durante la ceremonia inagural de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. ( DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO )

El presidente Luis Abinader declaró oficialmente inaugurados los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, que se celebrarán del 24 de julio al 8 de agosto en el país.

"Declaro oficialmente abiertos los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. ¡Dios nos bendiga a todos!", expresó el jefe de Estado desde un palco del Estadio Olímpico Félix Sánchez, escenario de la ceremonia inaugural.

En esta edición, que conmemora el centenario de la primera celebración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, competirán 6,200 deportistas de la región, en 40 deportes y 53 disciplinas en busca de 3,244 medallas.

Además, de plazas clasificatorias para competiciones internacionales con la mirada puesta en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Monegro destaca la unidad nacional

Durante el acto, el presidente del Comité Organizador de Santo Domingo 2026, José Monegro, afirmó que la República Dominicana no solo abrió las puertas a una competencia deportiva, sino también a un ideal de convivencia y fraternidad entre los pueblos.

"Esta noche la República Dominicana abre mucho más que las puertas de unos juegos; abre las puertas de un ideal que el mundo necesita hoy más que nunca: el ideal de que los pueblos pueden competir sin enfrentarse, de que pueden defender sus banderas sin dejar de reconocerse como hermanos", expresó.

Solidaridad con Venezuela

Al inicio de su discurso, Monegro pidió una bendición para las familias de Centroamérica y el Caribe y manifestó su solidaridad con el pueblo venezolano tras el reciente terremoto que afectó ese país.

"En nombre de todos los pueblos aquí representados, deseo expresar nuestra gratitud y afecto al pueblo de Venezuela, que hoy afronta el dolor causado por un reciente terremoto. Venezuela, los queremos", dijo.

También recordó el recorrido de la antorcha por todo el territorio dominicano, al señalar que no solo transportó una llama, sino un mensaje de respeto, solidaridad, honestidad, disciplina, perseverancia y determinación.

"Las medallas poseen un brillo extraordinario, pero los valores iluminan a generaciones", afirmó.

Luis Mejía, Centro de Caribe Sports, en su discurso también rindió homenaje a dos atletas venezolanas fallecidas en los terremotos del pasado mes.

Mensaje a los atletas

En la parte final de su intervención, Monegro dirigió un mensaje a los deportistas participantes, a quienes definió como la razón de ser de los Juegos.

"Ningún estadio tendría sentido sin sus sueños. Ninguna bandera despertaría emoción sin sus esfuerzos. Ninguna medalla tendría valor sin los años de sacrificio que ustedes representan", expresó.

Añadió que, más allá de los campeones y los récords que dejará la competencia, la mayor victoria será que cada atleta regrese a su país siendo una mejor persona.

"El verdadero triunfo del deporte no consiste solo en subir a un podio. Consiste en aprender a respetar al adversario, en reconocer el mérito de los demás y en comprender que competir es también una forma de construir una mejor sociedad", concluyó.

Con esas palabras, dio la bienvenida a las delegaciones participantes y exhortó a los dominicanos a demostrar la hospitalidad que caracteriza al país durante el desarrollo de los Juegos.