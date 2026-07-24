República Dominicana inaugura este viernes los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, siendo la tercera ocasión en que se celebran en el país.

En la edición 25 de los juegos, durante 16 días, más de 6,200 atletas de 37 naciones y territorios competirán en 40 deportes y 56 disciplinas.

El acto inaugural es encabezadopor el presidente de la República, Luis Abinader, e incluye la actuación estelar de la campeona olímpica Marileidy Paulino, plusmarquista mundial en los 400 metros y gran figura anfitriona.

Producción y tecnología

La ceremonia cuenta con una presentación artística con más de 900 bailarines bajo la producción de Alberto Zayas.

El montaje denominado la 'Ceremonia Centenaria' celebra los cien años de esta justa deportiva, con música en vivo de la Orquesta Sinfónica Nacional y tecnología avanzada como drones y láser.

Participan diversos grupos de danza y artesanos que confeccionaron vestuarios con 4,850 yardas de tela.

Zayas también dirige la transmisión televisiva, que contará con 27 cámaras y tecnología REMI, destacando la colaboración de un equipo técnico mayoritariamente dominicano.