La generación Z conoce los Centroamericanos: "México no nos va a dejar na´"

La delegación de México desfila durante la ceremonia inaugural de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, celebrada el viernes 24 de julio en el Estadio Olímpico Félix Sánchez. ( DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO )

La generación Z dominicana acaba de descubrir que México no vino a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 a pasear.

"México no nos va a dejar na´", escribió una usuaria en Instagram al observar la rapidez con que la delegación mexicana comenzó a acumular preseas.

"El hueso, pero México se está llevando el oro", reaccionó otra persona. Una tercera lo resumió con una comparación que cualquier dominicano puede entender: "México viene siendo el RD del béisbol".

Las capturas no constituyen una encuesta ni representan a toda la población, pero sí reflejan la sorpresa que ha provocado entre algunos dominicanos el dominio mexicano durante los primeros días de Santo Domingo 2026.

Al corte consultado este lunes 27 de julio, México encabezaba el medallero oficial con 20 preseas de oro, 16 de plata y 13 de bronce, para un total de 49.

Cuba figuraba segunda con siete oros y 18 medallas; Colombia ocupaba el tercer puesto con seis doradas y 21 preseas; Venezuela estaba cuarta y la República Dominicana, como se ha vuelto costumbre durante las últimas ediciones, aparecía quinta.

México no está haciendo nada extraordinario dentro de estos Juegos. Está haciendo lo que históricamente hace.

México se inventó los Juegos Centroamericanos

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe surgieron por iniciativa de la Sociedad Olímpica Mexicana después de la modesta participación de ese país en los Juegos Olímpicos de París 1924.

México buscaba una competencia regional que permitiera elevar el nivel de sus atletas. Cuba y Guatemala respaldaron el proyecto y la primera edición se celebró en Ciudad de México en 1926.

Participaron apenas 269 atletas de esos tres países. México ganó el medallero.

Es decir, México no apareció repentinamente en 2026 para llevarse las medallas dominicanas. Fue fundador, primer anfitrión y primer campeón de la competencia.

También es el único país que ha participado en las 25 ediciones. Para Santo Domingo 2026 llevó 646 atletas y tiene representación en los 40 deportes del programa.

Uno de los comentarios en las redes dio con una parte importante de la explicación: "Su delegación es inmensamente grande y abarca casi todos los deportes y disciplinas".

Exactamente. Para ganar muchas medallas primero hay que estar presente donde las reparten. México llegó con atletas para competir desde atletismo y natación hasta remo, clavados, tiro con arco, taekwondo y gimnasia.

Segundo descubrimiento: en cien años solo han ganado México y Cuba

Ningún país distinto de México y Cuba ha terminado una edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en el primer lugar.

México ganó 13 de las 24 ediciones completadas antes de Santo Domingo 2026. Cuba conquistó las otras 11.

México dominó nueve de las primeras diez competencias. Ganó en 1926 y luego encadenó ocho primeros lugares consecutivos entre 1935 y 1966. Cuba solamente interrumpió aquella primera hegemonía en La Habana 1930.

Pero en 1970 comenzó la era cubana.

Cuba ganó ocho ediciones consecutivas entre 1970 y 1998, impulsada por un sistema estatal que identificaba talentos desde la infancia y los formaba en escuelas deportivas especializadas.

México volvió a imponerse en 2002 y 2010, dos competencias en las que Cuba no participó. Los cubanos ganaron en 2006 y 2014, mientras México recuperó el primer puesto en Barranquilla 2018 y San Salvador 2023.

¿México o Cuba? Depende de cómo se mire

Antes de comenzar Santo Domingo 2026, México acumulaba 4,605 medallas, la mayor cantidad total conseguida por cualquier país en la historia de los Juegos. Cuba registraba 3,926.

Sin embargo, el medallero no se ordena por la cantidad total de preseas, sino por los oros.

Cuba llegaba con 1,993 medallas doradas, frente a las 1,668 de México. Por eso Cuba continúa ocupando el primer puesto histórico, aunque México tenga más medallas al sumar oro, plata y bronce.

Esta regla también aclara otra confusión observada en los comentarios. Una persona escribió que República Dominicana necesitaba "cuatro medallitas más" para superar a Venezuela.

No necesariamente.

Cuatro bronces adicionales aumentarían el total dominicano, pero no cambiarían su posición si Venezuela conservara más oros. Para subir en el medallero no basta con sumar metales: hay que ganar finales.

Además, las tablas cambian varias veces durante una jornada. Un comentario aseguró que el total de Venezuela estaba mal porque marcaba 17 preseas. Horas después ya registraba 19. El medallero en vivo envejece más rápido que un meme.

Dominicana encontró residencia en el quinto piso

En las redes también apareció una defensa del desempeño local: comparar a la República Dominicana con México sería injusto por la diferencia de población.

El razonamiento tiene una parte válida. México supera los 130 millones de habitantes, mientras la población dominicana ronda los 11 millones. Esa diferencia ofrece a los mexicanos una reserva mucho mayor de posibles atletas, entrenadores, clubes, universidades y recursos económicos.

Sin embargo, la población no explica todo. Cuba posee una cantidad de habitantes parecida a la dominicana y, aun así, es el líder histórico en medallas de oro.

La posición dominicana también requiere una precisión: el país no ha terminado quinto durante toda su historia, pero sí ha convertido ese puesto en su ubicación habitual durante la etapa reciente.

Su mejor actuación por posición fue el cuarto lugar de San Salvador 2002, en una edición sin Cuba. Después terminó sexto en Cartagena 2006.

Desde entonces, la regularidad ha sido casi matemática: quinto lugar en Mayagüez 2010, Veracruz 2014, Barranquilla 2018 y San Salvador 2023. Durante las primeras jornadas de Santo Domingo 2026 ocupa nuevamente la quinta plaza.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/27/24072026-abinader-declara-inaugurados-los-juegos-centroamericanos-y-del-caribe-santo-domingo-2026-samil-mateo113-80d0d20c.jpg Aficionado dominicano ondean la bandera nacional durante la ceremonia inaugural de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/27/24072026-abinader-declara-inaugurados-los-juegos-centroamericanos-y-del-caribe-santo-domingo-2026-samil-mateo10-486b41a7.jpg Una familia asiste con banderas y vestimenta alusiva a la República Dominicana a la ceremonia inaugural de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/27/24072026-abinader-declara-inaugurados-los-juegos-centroamericanos-y-del-caribe-santo-domingo-2026-samil-mateo8-1578f456.jpg Cientos de personas hicieron fila para ingresar al Estadio Olímpico Félix Sánchez y asistir a la ceremonia inaugural de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO ) ‹ >

En el acumulado histórico, la República Dominicana es sexta, detrás de Cuba, México, Colombia, Venezuela y Puerto Rico. Este domingo se convirtió además en la sexta nación que alcanza las mil medallas en estos Juegos.

El país ha construido su cosecha principalmente en atletismo, judo, taekwondo, karate, boxeo, levantamiento de pesas y voleibol femenino. Ha progresado, pero todavía posee una estructura menos extensa que las potencias regionales.

"En México sí apoyan a los atletas": la realidad es más complicada

Otro comentario atribuyó el éxito mexicano al apoyo que reciben sus atletas: "En México sí apoyan a los atletas, no como aquí".

La explicación es atractiva, pero necesita matices. México posee una red deportiva más amplia, con organismos estatales, universidades, clubes, federaciones y estructuras militares. Sin embargo, sus atletas también han denunciado retrasos, recortes y conflictos por becas.

La diferencia principal no es que todo funcione perfectamente en México. Es que, incluso con sus problemas, el país dispone de una base poblacional, institucional y deportiva mucho más grande.

Las naciones que dominan competencias multideportivas suelen reunir varias condiciones:

Una población que permita detectar talentos entre millones de jóvenes. Inversión constante en entrenadores, instalaciones, nutrición y medicina deportiva. Programas escolares y federativos que formen atletas durante años. Participación en una amplia cantidad de disciplinas. Cultura deportiva más allá de uno o dos deportes populares. Interés político sostenido en utilizar los resultados como fuente de prestigio nacional.

Cuba demuestra el peso de la planificación estatal. México muestra las ventajas del tamaño y la diversidad deportiva. Colombia ha crecido mediante una combinación de inversión, descentralización y especialización en disciplinas como levantamiento de pesas, ciclismo y deportes de combate.

La República Dominicana, en cambio, continúa concentrando gran parte de su cultura y sus recursos deportivos en el béisbol.

El problema de amar un deporte que entrega un solo oro

El béisbol puede paralizar al país, producir jugadores multimillonarios y generar celebraciones durante varios días. Pero en unos Juegos Centroamericanos entrega una sola medalla de oro.

Una.

La natación, el atletismo, la gimnasia, el remo, la lucha, el judo o el levantamiento de pesas distribuyen decenas de preseas entre modalidades, distancias, pesos y categorías.

Por eso una nación puede ganar el torneo de béisbol, celebrar como si hubiera conquistado el mundo y apenas avanzar un puesto en el medallero. Mientras tanto, otro país puede sumar varios oros durante una sola mañana en natación o levantamiento de pesas.

El medallero no mide qué país ama más el deporte. Premia la capacidad de competir en una gran diversidad de pruebas.

La última vez que la República Dominicana organizó estos Juegos fue en Santiago en 1986. Ningún integrante de la generación Z había nacido.

Para muchos jóvenes, Santo Domingo 2026 representa el primer contacto cercano con una competencia regional que suele recibir menos atención que los Juegos Olímpicos, el Mundial de Fútbol o las Grandes Ligas.

Por eso las redes preguntan qué hace Venezuela arriba, celebran cada avance dominicano y miran con asombro la avalancha mexicana.

"México no anda en gente", escribió una usuaria.

Tiene razón, al menos deportivamente. México no vino a conocer las playas ni a probar mangú. Vino con la delegación más grande y con cien años de experiencia recogiendo medallas.

Si termina nuevamente en el primer lugar, no habrá ocurrido una sorpresa. La generación Z simplemente habrá descubierto un guion que México y Cuba llevan un siglo protagonizando.