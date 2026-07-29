En una ocasión, el autor del famoso libro El Principito afirmó que "amar no es mirarse el uno al otro, es mirar juntos en la misma dirección". En el caso de Jan Pizarro y Sarah López, esa frase cobró sentido: ambos perseguían el mismo sueño, conquistar la medalla de oro en la competencia de tiro con arco.

¿El problema? Ambos querían la medalla, pero no para la misma selección: Pizarro competía por Puerto Rico y López por Colombia.

Durante el torneo, ambos debieron olvidarse de que su pareja representaba a otra selección y concentrarse en llevar a la victoria a la propia.

"Somos lo suficientemente profesionales para saber que, cuando venimos aquí, cada uno tiene su propia competencia y su propio trabajo que hacer. Cada uno representa a su país y tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos. Nos ayudamos en todo momento. Incluso pudimos ver en las finales a personas de Guatemala, El Salvador y Colombia apoyándome y apoyándola a ella. En el tiro con arco tenemos esa peculiaridad: somos como una familia", afirmaron ambos entre risas y miradas.

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Su historia de amor

Sarah López explicó que se conocieron en la Copa del Mundo de Tiro con Arco Medellín 2013 y que, desde el primer momento, Cupido los "flechó". Actualmente llevan ocho años de relación.

"Nos hicimos amigos luego de ese torneo, y actualmente llevamos ocho años juntos", comentó la atleta colombiana.

Por su parte, Pizarro señaló que ha sido muy emocionante competir junto a su pareja, aunque representen a selecciones diferentes, porque ambos entrenan juntos y se han esforzado mucho por conseguir las medallas.

"Sabíamos lo difícil que era y el desafío que representaba, pero estamos muy felices porque trabajamos muy duro y ese esfuerzo se vio reflejado en los resultados", aseguró el puertorriqueño.

Agradecimientos y logros

Ambos dijeron estar sumamente agradecidos con la organización y los voluntarios de los Juegos. Afirmaron que han sido unos juegos muy bonitos, que han disfrutado mucho y que siempre los recordarán con cariño.

"Muchas gracias a todos: a la organización y a la federación. Todos han hecho un gran trabajo. Los hermosos edificios, todo... Sabemos que República Dominicana ha dado lo mejor de sí para estos juegos y nos hemos sentido como en casa", dijeron.

¿Qué ganaron?

Ambos se fueron con oro. Sarah López conquistó tres medallas doradas y Jan Pizarro una.

López ganó el oro en equipos mixtos junto a Pablo Gómez, el oro por equipos femeninos con su compañera y el oro en la competencia individual. Pizarro, por su parte, obtuvo la medalla de oro en la categoría individual.