Puerto Rico es conocida popularmente como "la isla del encanto": su clima tropical, música, gastronomía y su gente han maravillado por años al mundo.

En estos Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, los puertorriqueños han demostrado un espíritu de alegría y fiesta, celebrando cada triunfo como si estuvieran en casa.

"En Puerto Rico siempre estamos acostumbrados a apoyarnos unos a otros. Siempre estamos unidos, y aquí somos una familia. Así que es lo mismo que puedes ver en Puerto Rico, lo que tenemos aquí, es cómo apoyar a una familia", afirmó un joven puertorriqueño mientras disfrutaba la participación de su selección en la final masculina de tiro con arco.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/31/whatsapp-image-2026-07-31-at-93751-am-d02cb7e0.jpeg Parte de la fanaticada de Puerto Rico celebrando el triunfo de su selección (DIARIO LIBRE/SAMIL DOMINICI) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/31/30072026-puerto-riquenos-dare-collado-a306d94e.jpg Parte de la fanaticada de Puerto Rico celebrando el triunfo de su selección (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) ‹ >

Una cultura que viene desde el hogar

La presidenta de la federación puertorriqueña de Hockey, Katherine Perez Santiago, explicó que la razón por la que los puertorriqueños son tan solidarios entre ellos es porque los padres desde siempre estimulan y apoyan a sus hijos, creando una cultura que pasa del hogar y se transmite al país en general.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/31/katherine-768x844-3c93219f.jpg Katherine Perez Santiago, presidenta de la federación puertorriqueña de Hockey (FUENTE EXTERNA)

"Tenemos unos padres fantásticos que han venido a apoyar a Puerto Rico y a todos sus hijos, así que creo que esa es la razón por la que tenemos tantos fanáticos. Me siento muy orgullosa de que sea así", expresó.

Consideró que la participación de su país ha sido excelente en cada disciplina. Le desea lo mejor a cada deportista y tiene fe de que su país podrá ganar más medallas.

Puerto Rico en estos Centroamericanos

La delegación de la hermana isla está compuesta por 442 atletas, de los cuales 226 son mujeres y 216 hombres. Puerto Rico compite en 33 deportes, 43 disciplinas y 260 eventos.

El jinete Mark Watring, de ecuestre, será el atleta de mayor edad de la delegación puertorriqueña con 63 años. En el otro extremo figura la skater Esmeralda Butler, quien con apenas 13 años será la más joven del grupo.