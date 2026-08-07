Apresan a una persona por lanzar botella a la pista durante final de 400 metros de Marileidy Paulino

En el centro, Marileidy Paulino durante la final de los 400 metros femeninos de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. ( DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO )

El ministro de Deportes y Recreación, Kelvin Cruz, informó este viernes que las autoridades arrestaron a una persona sospechosa de lanzar una botella de plástico desde las gradas hacia la pista de atletismo, durante la final de los 400 metros femeninos de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, en la que compitió Marileidy Paulino.

El incidente ocurrió el pasado miércoles en la noche, en la pista del Estadio Olímpico Félix Sánchez, apenas segundos antes de que la velocista dominicana completara su hazaña y obtuviera la medalla de oro para República Dominicana, con un tiempo de 48.94 segundos.

Aunque no reveló la identidad del detenido, Kelvin Cruz aseguró en declaraciones a periodistas, que con las personas que cometen actos de este tipo hay que crear un régimen de consecuencia, ya que, según expresó, quieren desacreditar a los 11 millones de dominicanos que se han comportado de manera "excelente" durante el desarrollo de los Juegos.

El funcionario manifestó que el comportamiento de la generalidad de los espectadores ha convertido los Centroamericanos en una fiesta deportiva.

"No podemos desacreditarlos por un desaprensivo que toma la iniciativa de manchar el buen comportamiento de once millones de dominicanos", expresó con contundencia.

En este sentido, el ministro precisó que a "esa persona" hay que aplicarle un régimen de consecuencias, para que todos los que se vean en ese espejo sepan que en el país hay que respetar las instalaciones deportivas, los atletas y al pueblo dominicano.

"Hay que respetar las instalaciones deportivas, que hay que respetar a nuestros atletas. No a Marileidy solo, que es nuestra campeona mundial, todos merecen respeto. Y el pueblo dominicano también merece respeto", puntualizó.

El hecho

El pasado miércoles 6 de agosto, durante la final de los 400 metros femeninos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, asistentes al evento lanzaron dos botellas hacia la pista mientras Marileidy Paulino y otras corredoras competían bajo una lluvia intensa.

Uno de los objetos arrojados impactó cerca de la cubana Roxana Gómez, sin causar caídas.

La seguridad investiga el incidente, considerado un atentado.

Marileidy Paulino ganó la medalla de oro con un tiempo de 48.94 segundos y rompió su propio récord establecido en San Salvador 2023, cuando registró un tiempo de 49.95.

Las velocistas cubana, Roxana Gómez, y la sanvicentina, Shafiqua Maloney, completaron el podio, con las medallas de plata y bronce.