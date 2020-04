$!Jugador de Angeles Rams, primer caso conocido de COVID-19 en NFL

El equipo Los Angeles Rams reportó este miércoles que su centro Brian Allen dio positivo en un test de COVID-19 pero se encuentra bien de salud, siendo el primer caso de contagio conocido de un jugador de la liga de football americano (NFL).

"Los Angeles Rams confirman que el centro Brian Allen dio positivo para el coronavirus, pero se siente mejor", dijo la franquicia angelina en un comunicado emitido poco después de que el caso fuera avanzado por el periodista de Fox Sports Jay Glazer.

El propio jugador explicó a Glazer que comenzó a sentir síntomas leves del virus tres semanas atrás, entre ellos pérdida del olfato y el gusto.

"No podía oler nada", dijo Allen. "Perdí todo el sentido del olfato hasta el punto de que tenía sales aromáticas, las abrí, me las puse en la nariz y no pasó nada".

"Luego tuve dolores de garganta periódicos. Me fatigaba mucho, mi garganta comenzaba a arder. Todo se sentía diferente a todas las otras gripes que he tenido", describió Allen, de 24 años.

El entrenador de los Rams, Sean McVay, le dijo a Glazer que su pupilo "se siente bien, está sano y en el camino de la recuperación".

McVay señaló que su equipo cerró sus instalaciones en cuanto Allen dio positivo en la prueba.

De acuerdo con el diario Los Angeles Times, hasta ese momento Allen estaba acudiendo a las instalaciones para ser tratado de una lesión de rodilla por la que se tuvo que operar la temporada pasada, en la que jugó nueve partidos como titular con los Rams.

Allen "hizo un gran trabajo al hacernos saber [el positivo] de inmediato para que pudiéramos responder de forma temprana para asegurarnos de que no expusimos a nadie más", dijo McVay.

A diferencia de otras ligas como la NBA (basquetbol), la MLS (fútbol) y la NHL (hockey sobre hielo), en la NFL no se había reportado todavía ningún caso de COVID-19 entre sus jugadores.

La liga de football americano se encuentra actualmente en receso después de que la temporada pasada concluyera a finales de febrero con el juego de la Super Bowl.

Estados Unidos registró este miércoles un nuevo récord sombrío con casi 2.600 muertes ligadas al nuevo coronavirus en 24 horas, el peor balance diario de un país en todo el mundo, según el conteo de la Universidad Johns Hopkins.

Más de 635.000 personas se han contagiado y más de 30.000 han fallecido por la pandemia en Estados Unidos.