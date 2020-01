Jugadora de tenis abandona Grand Slam por el humo de incendio en Australia

Abandonos en partidos de calificaciones, una jugadora que necesita asistencia médica, entrenamientos suspendidos: los humos tóxicos de los incendios que devastan Australia perturban la preparación del primer Grand Slam de la temporada y crean dudas sobre su disputa o normal desarrollo.

A menos de una semana del inicio del Open de Australia (20 de enero - 2 de febrero), la calidad del aire se degradó considerablemente y se llevó las primeras víctimas, como la eslovena Dalila Jakupovic, obligada a abandonar en las calificaciones.

Jakupovic se retiró en primera ronda de calificaciones al sentirse indispuesta cuando una espesa nube de humo rodea la ciudad.

"Tuve miedo de desmayarme. No podía andar", declaró la 180ª jugadora mundial.

La eslovena abandonó tras una crisis de tos, cuando ganaba por 6-4, 5-6 a la suiza Stefanie Voegele.

"No es sano para nosotros" jugar en estas condiciones, añadió. "Me he quedado sorprendida. No pensaba que nos harían jugar hoy, pero no teníamos elección", añadió Jakupovic.

En el mismo sentido, la canadiense Eugenie Bouchard tuvo que recurrir al médico en la pista debido a dolores en el pecho, aparentemente debidos también a dificultades respiratorias. Pero pudo terminar y pasar a la segunda ronda de calificaciones.