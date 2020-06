$!Jugadores de la NBA que renuncien a volver tienen que avisar antes de 24 de junio

Los jugadores de la NBA que decidan no disputar el final de la temporada en el complejo deportivo de Disney World (Orlando) tendrán que avisar a sus equipos antes del 24 de junio, informó este martes el medio digital The Athletic.

La NBA, que este mes aprobó reanudar la temporada 2019-2020 suspendida en marzo por el coronavirus, se ha visto sacudida en los últimos días por la emergencia de un grupo de jugadores que cuestiona las condiciones de la reanudación el 30 de julio y se plantea no participar.

En una llamada de 80 jugadores impulsada el viernes por Kyrie Irving (Brooklyn Nets), algunos de ellos defendieron que el regreso de la competición sería una distracción para su apoyo al actual movimiento nacional contra el racismo, mientras que otros expusieron los riesgos de contagio del coronavirus y de sufrir lesiones por la corta preparación.

La Asociación de Jugadores de la NBA envió este martes a todos sus miembros un memorándum con las normas de salud y de seguridad que tendrán que cumplir en los entre uno y tres meses que pasarán en Disney World.

"Es fundamental que cada jugador entienda que tiene el derecho de elegir no volver a jugar" sin ser sancionado, dijo la Asociación en el memorándum, obtenido por The Athletic.

"Cualquier jugador que desee ejercer este derecho debe notificarlo a su equipo antes del 24 de junio", agregó.

Los jugadores con condiciones de salud que les pongan en mayor riesgo frente al virus podrán ausentarse de Disney World mientras que quienes prefieran no jugar por otras razones no serán sancionados pero recibirán recortes salariales por los partidos no jugados.

"Respeto su punto de vista (...) Y esto puede no ser para todo el mundo", reiteró este martes el comisionado de la NBA, Adam Silver, sobre los jugadores que mantienen dudas.

"Pero la plataforma que tiene esta liga es enorme, es global. Llega a 1.800 millones de personas por las redes sociales. Y la vamos a usar para abordar estas cuestiones sociales", aseguró.

Silver participó en una conversación, transmitida por la cuenta de Twitter de la NBA, junto a la alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, y al legendario exjugador Earvin 'Magic' Johnson, quien apoyó el plan de regreso de la competición.

"Volver a jugar a basquetbol no va a parar las protestas, este es un movimiento mundial. Las puede beneficiar por la gran plataforma que tienen los jugadores y la NBA", dijo 'Magic'.

"Lo que yo recomendaría es que cuando los jugadores estén en Orlando, se junten para planear algo realmente fuerte para que cuando se termine la temporada todo el mundo diga 'esto es lo que hemos decidido hacer y va a llevar un cambio real en nuestras ciudades'", afirmó.