$!“La eliminación del PSG no es buena para el fútbol francés”, dice Leonardo Jardim

Cuartofinalista y semifinalista de la Liga de Campeones en 2015 y 2017 con el Mónaco, el técnico Leonardo Jardim declaró este jueves que la eliminación del París Saint-Germain ante el Manchester United en octavos “no es buena para la imagen del fútbol francés”.

“Lo que pasó ayer no es bueno para el fútbol francés, tenemos un buen campeonato, París y Lyon son dos buenos equipos, espero que el Lyon se clasifique (contra el Barcelona, 0-0 en la ida), pero la eliminación del París no es buena ni para nuestra situación en Europa ni para nuestra imagen”, explicó el portugués.

“La Liga de Campeones es una competición muy dura, no es fácil llegar a cuartos de final. Todas las temporadas hay muchas esperanzas (con el PSG), pero la realidad de los últimos años muestra que es difícil para los equipos franceses llegar a los cuartos de final”, continuó.

El PSG, que tenía una ventaja de 2-0 tras la ida, cayó 3-1 en su estadio el miércoles ante el Manchester United con un gol de penal en los minutos finales.

“París está al nivel de los mejores equipos del mundo, no tiene nada que ver con el campeonato francés, si París jugase el campeonato inglés o el español, lucharía por el título”, subrayó.

“Salió mal, eso es todo. El equipo no ha sido capaz de reproducir lo que hizo en la ida. A mi no me sorprende lo que puede pasar en el fútbol, lo vimos con el Real Madrid ante el Ajax (1-4)”, añadió.

El Mónaco, que ocupa actualmente la 16ª posición de la Ligue 1 con 26 puntos, recibe al Burdeos (13º) en la 18ª jornada.