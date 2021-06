$!La Eurocopa-2020: un trofeo de plata para un once en letras doradas

El once es el número de oro de la Eurocopa: del 11 de junio al 11 de julio, en once ciudades sede y once jugadores contra once, la Eurocopa de fútbol pone en juego la prestigiosa corona continental que actualmente posee Portugal y a la que aspiran varios pretendientes.

Los 8 kilos y 60 centímetros de plata del famoso trofeo Henri Delaunay esperan destino al término del torneo que comienza el viernes por la noche y que llevará a las 24 selecciones clasificadas de Londres a Bakú y de Copenhague a Sevilla.