La influencer de la UFC pasa al violento boxeo sin guantes por dinero y para dejar de ser "una cara bonita"

Paige VanZant (Oregon, USA, 1994), la hasta ahora cara bonita de las MMA (Artes Marciales Mixtas), ha cambiado la UFC por la BKFC, los combates de boxeo sin guantes, a mano descubierta, de la Bare Knuckle Fighting Championship.

Carismática, mediática, buena presencia, repercusión en redes sociales y un récord decente de victorias y derrotas en el mundo de las MMA (8-5; 6-5 en la UFC) la hicieron uno de los rostros más visibles del estilo de combate.

“Comprendo que la gente piense que soy guapa, pero antes de nada soy una peleadora y una atleta. Un corte en la cara siempre se cura. Ya me han hecho cortes antes y la gente sigue pensando que soy guapa. Aún no ha afectado a mi carrera. Ahora me pagarán lo suficientemente bien para poder hacerme una operación de estática. Tengo un cirujano plástico en mi marcación rápida del teléfono y puedo enviarle un mensaje: ‘hola, tienes que arreglarme’”, ha comentado VanZant en reporte de Yahoo! Deportes.

Sin embargo, el reconocimiento económico de la empresa más importante de las artes marciales mixtas en el mundo no llegó y en el último año los resultados tampoco. La promotora contó con ella desde el momento en el que abrió una división de peso paja femenino en 2013, pero tras acabar contrato y después de haber perdido tres de sus últimas cuatro peleas, los caminos de Paige y la UFC se separaron. No había acuerdo monetario y las quejas de la luchadora cada vez eran más sonoras.