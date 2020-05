$!La respuesta que dio a la policía la novia de Aaron Judge cuando la arrestaron en Arizona

La novia de Aaron Judge, Samantha Bracksieck, dejó caer el nombre del famoso toletero de los Yanquis de Nueva York para tratar de salir de su arresto por DUI (Manejo bajo la influencia), sollozando: "Esto va a ser muy malo", publicó este viernes el New York Post.

Bracksieck, de 26 años, lloró ante la policía en Scottsdale, Arizona, sobre las malas relaciones públicas que ella creía que su arresto traería para el famoso jardinero derecho, así lo muestran las imágenes de la cámara corporal obtenidas por el diario New York Post.

“¿Usted sabe quién es mi novio? Esto va a ser malo para mí. Solo digo eso ahora ", dice Bracksieck a los policías el 25 de febrero después de que la detuvieron por no tener las luces encendidas y no mantener su carril.

Mientras un oficial procesa su información, Bracksieck pregunta si su arresto se hará "público".

"Él es una figura pública", le dice al oficial, refiriéndose a Judge. "Entonces, que me arresten por tener dos copas de vino no está bien".

El policía luego le asegura que ella "no es una mala persona" y dice que sus acciones no lo afectarán a él. "Sé que no soy una mala persona", dice entre lágrimas. "No lo entiendes. No sabes quién es mi novio. Esto va a ser muy malo".

Luego le pregunta al oficial si "entiende los medios de Nueva York". Aparentemente él no lo los conoce.

"Exactamente. Entonces no lo entiendes ", ella le espeta. “Mi novio está en el centro de atención en los medios de Nueva York en general. Y ahora aquí estoy esposada en Arizona ... como, eso no es bueno ".

Finalmente le dice al oficial que su novio "juega béisbol para los Yanquis" antes de decir que es Judge.

Bracksieck fue acusada de "DUI extrema" por un supuesto nivel de alcohol en sangre entre .15 y .19. Inicialmente sopló .125 justo después de ser detenida, luego sopló .169 y .181 en la estación de policía, según muestra el informe policial.

Bracksieck le dijo a la policía que dividió cuatro copas de vino con un amigo en Mastro’s Steakhouse.

Uno de los policías que arrestaron dijo: "Podía oler el fuerte olor de una bebida intoxicante proveniente del interior del vehículo y de su aliento mientras hablaba" durante la parada, y agregó que Bracksieck estaba arrastrando las palabras y tenía los ojos rojizos, según el reporte policial.

Bracksieck les dijo a los oficiales que se dirigía a su casa en su complejo de apartamentos en ese momento, pero no podía nombrar sus calles cruzadas, a pesar de haber vivido en Arizona desde julio de 2019, según el informe.

Ni Bracksieck ni un representante de los Yanquis devolvieron mensajes.

La noticia de las imágenes de la cámara corporal fue reportada por primera vez por TMZ.