Las alas de la muerte: Río Verde, la tragedia que enlutó al pueblo dominicano

No creía lo sucedido. La noche antes estuvo conversando “en franca camaradería” por varias horas con un grupo de jugadores, una parte que amaneció en su casa ubicada en la calle Máximo Gómez (antigua Las Damas) con avenida Antonio Guzmán, en Santiago, donde residía junto a sus hermanos Aquiles y Antonio (Toñito) Martínez y cinco peloteros que vivían en Santo Domingo, y acostumbraban a viajar cada sábado para unirse al equipo, durmieron en el hotel Mercedes, a pocos metros de su residencia.

Eran jóvenes de entre 20 y 30 años. Algunos, como Toñito, quien no durmió la noche previa al vuelo, dando vueltas en el patio de su casa, contaban ya con esposa e hijos. La tristeza fue tan grande para los Martínez que la madre de los hermanos peloteros falleció una semana más tarde afectada por la presión alta.

Para ese primer juego, el equipo fundado en enero de 1933, se planificó para salir de madrugada, pero Aquiles, considerado uno de los jugadores más importantes de la selección, no aparecía, se había quedado dormido. De acuerdo con el relato de su hermana, no tenía muchos deseos de asistir y fue el mayor de los hermanos, Horacio Martínez, quien lo buscó e insistió para llevarlo al aeropuerto.

El diario destaca que durante la búsqueda del avión hubo que caminar durante aproximadamente 45 kilómetros por intensas malezas, lo encontraron totalmente destrozado confundido entre los restos de las víctimas. Los residentes en la zona destacaron alarmados que el avión chocó primero con uno de los árboles, perdió el ala izquierda y tras caer no se incendió.

“Después de recibir esta información, estuvimos nerviosos, pendientes de si tenía o no veracidad. Desdichadamente, la noticia luego se convirtió en realidad”, destaca un escrito del referido diario que conserva el Archivo General de la Nación.

“Enrique Lantigua, apodado ‘El Mariscal’, uno de los principales jugadores del equipo, decidió no montarse en el avión alegando que tenía un compromiso en la capital, donde vivía y tenía su compañera sentimental. Hizo el viaje por tierra y fue el único del equipo que se salvó”, destacó Baldayac.

Comenzaba a oscurecer y existen versiones de que varios de los directivos del equipo le manifestaron al piloto que era tarde para salir hacia Santiago, no obstante, decidieron emprender el vuelo. A la fecha, la causa del accidente no queda clara. Se dice que en el trayecto se toparon con un mal tiempo, el piloto Ramón María Hernando tuvo muchas dificultades y perdió la ruta. Otros manifiestan que piloteó la aeronave estando “borracho”.

El filme también recrea un compartir que sostuvieron algunos jugadores en el Centro de Recreo de Santiago, mientras a otros no les permitieron la entrada porque se trataba de un club elitista.

De acuerdo con el historiador deportivo Cuqui Córdova, la razón de que El Mariscal no se montara en el avión se debió a que durante el trayecto a Santiago hubo mucha turbulencia por lo que pensó que si llegaba con vida a Barahona, regresaría en carro.

No era la primera vez que viajaban. El libro de ensayos La tragedia de Río Verde, destaca que tras la celebración de la fiesta de año nuevo y como parte del citado campeonato, prosiguió el torneo el domingo 4 de enero de 1948, le correspondió a Santiago viajar a La Romana, para enfrentarse al equipo “Papagayo”. Por lo largo del trayecto, la directiva del Santiago decidió fletar un avión de Dominicana de Aviación cuyo costo era de RD$400.00 por el viaje de ida y vuelta.

Dada esta experiencia no había que temer, sin embargo, varios de los que compartieron los últimos momentos con los miembros del Santiago, narraron que al parecer algunos de estos presintieron algo extraño. Manifestaron que no querían regresar esa tarde oscurecida y que sentían el ambiente pesado, uno de ellos fue Ramón Bombo Ramos, quien en un momento no quiso montarse en el avión alegando que se le había quedado un reloj, pero lo esperaron.