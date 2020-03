$!Las Grandes Ligas optarían por mudar juegos por coronavirus

Si resulta inviable realizar un juego con público en algún parque de béisbol por el brote del nuevo coronavirus, las Grandes Ligas optarían preferentemente por mudar ese encuentro de sede, al estadio del club visitante, siempre y cuando ello sea posible.

La información fue proporcionada a The Associated Press por una persona cercana a las deliberaciones sobre el tema, quien solicitó permanecer en el anonimato, en vista de que no se ha tomado todavía decisión alguna.

Las Grandes Ligas prevén que la temporada inicie el 26 de marzo. Entre los encuentros contemplados para la jornada inaugural figura el de Texas en Seattle. La zona donde se ubica esa última ciudad ha sido afectada particularmente por el virus.