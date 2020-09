$!LeBron faltó a una cena con Kobe, con un anillo podría resarcirse

Las cosas no salieron tan bien fuera de cancha, entre LeBron James y Kobe Bryant, una vez el recién llegado aterrizó en Los Ángeles para defender el púrpura-amarillo de los Lakers.

James pactó con los Lakers el 9 de julio de 2018 y se unía así al conjunto que Bryant defendió por 20 temporadas y le dio cinco títulos. Precisamente el fenecido jugador le dio la bienvenida a James, que esta noche juega el primer partido de la final contra el Heat de Miami (9:00 p.m.).

Y una vez ambos en Los Ángeles, había una cena de por medio, pero esa nunca se llegó a dar. Bryant fallecería el 20 de enero de este año. “Siempre piensas que vas a tener tiempo para estar juntos y entiendo que hay motivos para arrepentirse en la vida, pero definitivamente ojalá hubiera podido pasar ese tiempo con él”, dijo James.

Resulta que ahora los Lakers están en la final de la NBA, su número 31 y en esta ocasión, cuando enfrentan desde esta noche al Heat de Miami, será la oportunidad de responder a su fenecido amigo para darle un respiro a la familia lagunera, en especial en medio de la pandemia del coronavirus.

Ganar la final es una manera de sentirse más aliviado por aquella cena, además de emular lo que por cinco ocasiones hizo su desaparecido amigo y excompañero en el equipo nacional de Estados Unidos.

“Para mí, personalmente, el trabajo no está hecho”, dijo James, luego de vencer a los Nuggets 4-1 en la final de la Conferencia Oeste y avanzar a luchar por el título por décima ocasión, hazaña que lo empata con Kareem Abdul-Jabbar. Y agrega más: “Estoy extremadamente orgulloso de ser parte de esta franquicia que regresa a donde pertenece y eso es jugar por campeonatos y competir por campeonatos, representando a la Conferencia Oeste este año. Entonces, esto es para lo que vine aquí”. Solo Bill Russell, con 12, y Sam Jones con 11, exjugadores de los Celtics, han alcanzado más Finales de la NBA que James.

Su compañero de equipo, Dwight Howard reflejó una experiencia que también había vivido con Bryant. Fue en la final de 2009, cuando los Lakers se pusieron 2-0 ante el Magic de Orlando, de Howard. Esa vez un periodista le preguntó a Bryant por qué no estaba sonriendo durante su conferencia de prensa posterior al partido. “¿Qué hay ahí para estar feliz? El trabajo no está terminado. ¿Está terminado? No lo creo”. Esa vez los Lakers completaron la labor con una serie 4-1.