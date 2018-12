Liderato de los Juegos Nacionales es una incertidumbre

Wilson José no encontró vida en el béisbol por razones ajenas a sus deseos. El atletismo le abrió las puertas y ayer dio su primer fruto en unos Juegos Nacionales. Un metal valioso si se toma en cuenta la disputa que tienen por la corona de estos XIV Juegos Hermanas Mirabal 2018.

Un buen inicio para el Este que sin incluir los eventos de atletismo en la pista de nueve carriles de Salcedo, llevaba dos medallas de oro, contra una de la Metropolitana y otra del Norte.

Para el lanzador el logro fue más ligero de lo que esperaba, pues quien podía hacerle frente está fuera del país en estos momentos. Su dominio fue tal que con su primer salto aseguraba el oro, pero él buscaba la marca personal que es de 60 metros.

El nativo de La Higuera (El Seibo) ganó el oro con un lanzamiento de 57.35, que fue el último, aunque con el primero en el que realizó 55.98 ya aseguraba el oro en esta remozada pista de Salcedo. La medalla de plata fue para Camilo Sánchez, su compañero de región con 54.69. El bronce fue de Manuel Jiménez (50.41), del Norte.

El lanzador de jabalina consideró que llevarse el oro “no fue tan difícil”. El mejor lanzamiento en su carrera es de 60 metros. “Estaba buscando mi marca”, dijo el atleta, quien jugaba béisbol, pero problemas con sus papales le impidieron firmar. Era observado por los Bravos de Atlanta.

Hasta ayer a las 4:15 de la tarde, la Zona Este dominaba con 48 medallas de oro, 41 de plata y 31 de bronce (120); la Metropolitana con 47-43-44 (134). “Yo no me atrevo a hacer una predicción de lo que puede suceder. Yo no había visto tanto talento bueno como en estos Juegos. Nosotros estamos bien posicionado, pero podemos en los deportes que faltan hacer un buen trabajo”, dijo Erick Yermenes, jefe de la delegación del Este.

El jefe de la delegación de la Metropolitana fue un poco más agresivo. “Nosotros estamos listo en patinaje, en natación y en lucha”, dijo Augusto Martínez, quien agregó que puede haber “sorpresa” en el atletismo, donde el Este es favorito.

Aun así desde que “dimos nuestra primera declaración, predijimos que nosotros seremos los campeones de estos XIV Juegos Hermanas Mirabal 2018”.

La primera medalla

Ana de los Santos (Zona Norte) se convirtió en la primera medallista de oro del campeonato de atletismo de los XIV Juegos al conquistar los 10 mil metros la mañana sde ayer.

De los Santos ganó con tiempo de 45:10:03 para superar a Berta Blanco, Zona Sur que registró 45:10.34 y Yahelis Delgado, también de la Sur quedó con bronce (47:30.26).

“Lo tomé como un reto y pude superarlo con el trabajo que hice para estar aquí”, declaró De los Santos Domínguez, quien resaltó que en el país se apoye el deporte “para mejorar la salud del pueblo”.

3,000’ metros con obstáculos

Las zonas Metropolitana y Este se repartieron las medallas de oro de los 3,000 con obstáculos, una presea que mantiene cerrado el medallero de estos Juegos.

Aunque están empatados en oro con 46, la Metropolitana está primero al tener 44 de plata contra 39 y 42 bronce sobre 31.

Freddelin Tejeda (Metropolitana) ganó la prueba en la rama femenina con tiempo de 12 minutos, 30 segundos y 60 centésimas para darle a su zona una medalla ante una contrincante no solo de este deporte, sino de la región por la cerrada disputa de la corona de estos Juegos. Ella quedó por delante de Alexandra Toussaint (13:39.42), de la Zona Este; el bronce fue para María Compré (Norte/14:04.92).

En masculino fue Edicto Mejía (Este) que se llevó el oro de la distancia con 9:42.16, José Pérez quedó con plata (Sur/9:47.81) y Sami Vásquez (Metropolitana/10:09.59). “Buena carrera, especialmente por el clima que estaba muy bueno, no estaba muy caribe como muchas ocasiones nos ha tocado correr”, expresó Mejía.

El corredor del Este vino como candidato al oro, pero sin dar seguridad de que se llevaría el trofeo. “De hecho hay unos contrincantes que están muy bueno, pero gracias a Dios siempre la mente positiva para dar lo mejor de uno”, dijo.

El Este es el favorito para llevarse el atletismo de los Juegos, pero necesitará asegurar ese dominio con el fin de desplazar a la Metropolitana. “A mis compañeros que lo den todo porque nos preparamos para eso, para dar lo mejor en la competencia”, dijo Mejía. “Que salgan a correr, lo den todo”, agregó el fondista que dijo que fue en la última recta que consideró que ya tenía la prueba dominada. Ahí “me di cuenta que ya la carrera era mía”.

Tenis de mesa

La Zona Este se llevó la medalla de oro del tenis de mesa en dobles mixto, conformado Glen Smith y Smerlyn Castro, que vencieron a Denise Ramírez e Isaac Vila, del Norte (plata) y el bronce fue para Janivel Ramírez y Heriberto Reynoso (Este) y Mariano Lockward y Jasmine Mesa (Metro).

Surf

En el surf, disputado en playa Las Canas, de Gaspar Hernández (provincia Espaillat), el Este se llevó las medallas de oro y de plata en la modalidad de open shortboard, al ganar Saory Pérez y Cristian Pichardo. El Norte quedó con el bronce, gracias a Jonathan Gil

El femenino, que fue de exhibición y por tanto no cuenta para el medallero general, el Norte se llevó el oro y la plata con Feliz Astacio y Brianna Reyes. El Este quedó con bronce con Maya Shawn.

Arquería

La representación del Norte se llevó el título de arquería al terminar con siete medallas de oro, tres de plata y dos de bronce para sumar 12. El segundo lugar fue de la Metropolitana con 3 de oro, 3 de plata y una de bronce. La Metropolitana tiene 3 de plata y 6 de bronce y el Este con una de plata y un bronce.