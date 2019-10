Lo que tiene que saber sobre el cuarto juego de la Serie Mundial

Houston decidió no arriesgarse a darle la bola a Gerrit Cole con poco descanso luego de su ineficaz salida en el Juego 1 el martes. En lugar de ello, esperan que el novato mexicano José Urquidy y el cuerpo de relevistas sean capaces de sacar 27 outs, luego de haberle exigido bastante al bullpen en el Juego 3.

Lea también

Lea también

Alineaciones probables de los Astros

Alineaciones probables de los Nacionales:

¿Quiénes son los abridores?

¿Cómo alinean los bullpens después del abridor?

Astros: La última vez que Urquidy trabajó más de tres innings fue en su última apertura de temporada regular el 27 de septiembre, en la cual lanzó seis entradas. Hinch dicho que no tiene un límite predeterminado, pero si los Astros consiguen tres o cuatro entradas de Urquidy, le darán la bola al bullpen. Se espera que Joe Smith, Will Harris, Brad Peacock y el mexicano Roberto Osuna jueguen papeles claves por segundo juego consecutivo. Ryan Pressley no lanzó en el Juego 3, pero debe estar disponible para el Juego 4.

Nacionales: La parte trasera del bullpen de los Nacionales está descansada y lista luego de que Ross y los dominicanos Fernando Rodney y Wander Suero trabajaran 3.2 innings en blanco en el Juego 3. Eso le dio un día de descanso adicional a Sean Doolittle, Daniel Hudson y Tanner Rainey.

¿Hay algún relevista que no está disponible?Astros: Harris tuvo la carga más grande entre relevistas en el Juego 3 al efectuar 25 lanzamientos, pero todos estarán disponibles.