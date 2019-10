Los Leones y Toros están inmaculados en la pelota invernal

Los Leones del Escogido están invictos en cuatro y victorias y los Toros del Este en igual número de derrotas en la pelota invernal dominicana, torneo que está dedicado in memoriam al ex vicepresidente Carlos Morales Troncoso y donde se compite por la copa BHD-León. En la jornada de ayer los Gigantes del Cibao vencieron cinco carreras a una a los Tigres del Licey, los Toros del Este fueron blanqueados por las Águilas Cibaeñas y los Leones del Escogido vencieron cinco carreras a tres a las Estrellas Orientales. Luego de esos resultados, los felinos melenudos están liderando la tabla de posición con 4-0, la región Norte, Gigantes y Águilas en la segunda posición con 3-1, los melenudos rayados y las Estrellas Orientales 1-3 y en el frío y oscuro sótano están los Toros del Este, que no han saboreado la miel de la victoria, con 0-4. Hoy no ha juegos programados en el calendario oficial. La jornada se reanuda mañana jueves con tres partidos que inician cuando los Toros del Este visiten a los Tigres del Licey en el Estadio Quisqueya-Juan Marichal, a las 7:15 de la noche; Leones del Escogido a los Gigantes del Cibao en el estadio Julián Javier a las 7:30; y los Leones del Escogido las Estrellas Orientales a las 7:30 en el estadio Tételo Vargas. (aquilinorosario@yahoo.es).