Los mejores 10 contratos de la década en las Grandes Ligas

En los próximos meses, vamos a hablar constantemente de agentes libres -- su valor, lo que están dispuestos a pagar los equipos, qué acuerdo es demasiado largo y cuáles conjuntos están vacilando a la hora de gastar.

Cada conversación debe comenzar con los contratos que no han funcionado del todo. Pero existe una percepción errónea de que en la agencia libre los equipos no pueden ganar. No es cierto.

A continuacion, vamos a recordar los 10 mejores contratos otorgados a agentes libres en esta década. Estos acuerdos le salieron bien al equipo y al jugador, según lo narra Will Leitch en las páginas de MLB.com