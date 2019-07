Los Pumas por la hazaña de vencer por primera vez a los All Blacks

Pese a la diferencias, los Pumas ya se dieron el año pasado el gusto de ganar dos de sus seis encuentros, frente a Sudáfrica y Australia, pero aún no han podido superar a los “Men in Black”, con los que cosecharon un empate y 27 derrotas en 28 enfrentamientos.

Allí, la franquicia argentina llegó hasta la final, en la que se inclinó ante los campeones Crusaders (19-3), también con varios All Blacks en el equipo oceánico.

“Como siempre, para el primer partido de la temporada, hemos trabajado duro en reconstruir nuestras relaciones, en restablecer conexiones y combinaciones y conseguir claridad en nuestros roles. Hay cosas para mejorar, pero estamos bien para jugar con intensidad fuerte el sábado”, expresó el head coach de los oceánicos Steve Hansen.

“Va a ser interesante observar cómo se acoplan los nuevos jugadores con los más experimentados. El equipo tiene una mezcla de experiencia y fuerte entusiasmo, y estoy seguro de que están todos preparados para apoyarse mutuamente y jugar”, agregó Hansen, respecto de un equipo que contará con cinco jugadores sin partidos oficiales.

Para este encuentro, Hansen no contará con el estelar Sonny Bill Williams, que aún no está recuperado por completo de una lesión, y en este sentido el head coach anticipó que “está casi listo para jugar, pero no vamos a arriesgarlo. No tiene sentido mandarlo a la cancha porque podríamos perjudicarlo”.