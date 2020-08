$!Los puños, tabla de salvación de Brayan Peña

El campeón nacional Súper Mediano, Brayan Pérez, jamás pensó que el deporte lo llevaría al éxito personal, tras una vida desorganizada y matizada por pleitos callejeros, vicios e inconductas, que lo llevaron a purgar varios años de prisión en el penal La Victoria, gracias al protagónico papel de reinserción social que ha jugado el comisionado nacional de Boxeo, Franklin Núñez.

Y es que hoy Brayan Pérez Castillo no sólo acrecienta su carrera profesional, sino que se ha convertido en un hombre de bien, capaz de aconsejar y contar su historia a cientos de jóvenes, con lo cual les ha inculcado los caminos correctos de la vida.

Hasta principios del 2012, el púgil fue protagonista de varios incidentes bochornosos que lo condujeron a residir en el recinto penitenciario durante 5 años.

En el momento del arresto, Pérez había realizado dos combates como profesional; sin embargo, asumió que su carrera había concluido.

“Cuando me vi en La Victoria pensé que todo había terminado. No sabía qué hacer al ver a mi madre llorando, sentí que la vida no tenía sentido”, relató.

Pero para Brayan, el mundo dio un giro inesperado tras una visita del comisionado de Boxeo, Franklin Núñez, quien lo invitó a que continuara practicando el deporte de los puños enguantados bajo la promesa de ayudarlo a lograr sus sueños.

“Motivé a otros compañeros de prisión, y con ello se crearon las condiciones para la construcción de un gimnasio en la cárcel, y así retomé mi carrera”, sostuvo.

Tras una inactividad de tres años, Pérez pudo realizar seis combates en el penal, donde logró coronarse campeón nacional de las 175 libras.

Pérez afirma que los combates en la cárcel elevaron su personalidad y lo cambiaron radicalmente: “Cada pelea era una inspiración, me hacían entender que la libertad estaba cerca; ya mi madre y mi padre se mostraban orgullosos por lo que iba logrando”.

Y ese cambio, añadido al gran talento de Pérez, fueron la llave para que Núñez y el abogado Marcelo Carmona gestionaran su libertad.

“Un día Franklin me dijo que le gustaba mi cambio, por lo que buscó al abogado Marcelo Carmona, quien me asistió legalmente para salir libre, sin cobrarme un centavo. Por eso les agradezco eternamente (a ellos)”, expresó.

Pérez asegura que su nueva vida le va trazando una perspectiva que lo llevará al éxito total. “Ya mi vida es un éxito, estoy libre; las personas me buscan y sienten orgullo de mi. Pero el éxito total llegará cuando sea campeón mundial y pueda darle todo lo que mis padres y mis hijos necesiten”, apuntaló.

En camino a la cima, Pérez ha encontrado a otro ángel en el promotor Raymond Mota, presidente de Amaya Boeing, y quien le ha ofrecido apoyo en la ruta que le espera: conseguir la corona mundial, para lo cual trabaja sin cesar..

“Con Raymond mi carrera ha avanzado. Enfrenté al ex campeón mundial Félix Valera, lo que ayudó a posicionarme en la plaza local, he peleado con boxeadores internacionales y soy campeón nacional del peso súper mediano (168 libras)”, acotó.