$!Los veinte pronósticos para la temporada de las Grandes Ligas

A continuación el reportaje que presenta MLB.com, con 20 pronósticos audaces para la temporada del 2020, empezando con algunos asuntos pendientes de la temporada muerta en las Grandes Ligas, en un reportaje bajo la firma de Anthony Castrovince.

1. La posible firma de Josh Donaldson, por los Mellizos

La competencia en la Central de la Liga Americana se ha vuelto más reñida gracias a lo ocupados que han estado los Medias Blancas y los Mellizos. Minnesota le dará a Donaldson el cuarto año garantizado que busca el veterano con el fin de defender su título divisional y reforzar una ofensiva que tuvo un desempeño histórico en el 2019.

2. Los Dodgers adquirirán en un canje a Kris Bryant.

Dada la manera en que ha evolucionado el mercado de agentes libres, este movimiento tiene cada vez más lógica. La presión para que Los Ángeles haga una transacción de impacto no basta, pero parece que el equipo se inclina hacia mejorar el roster. Los Dodgers tiene suficientes piezas jóvenes bajo control para llamar la atención de un equipo de Chicago que busca mejorar tanto su futuro económico como los pronósticos para su talento en desarrollo.

3. Los Medias Rojas no cambiarán a Mookie Betts. Le darán una extensión o renovarán con el jardinero antes de que termine el año.

El nuevo jefe de operaciones de béisbol, Chaim Bloom, reducirá la nómina del equipo para evitar el Impuesto de Balance Competitivo. Pero si una de las franquicias más exitosas y relevantes de las Mayores, en uno de sus mercados más grandes, no pueden retener a una superestrella desarrollada dentro de la organización, algo anda mal.

4. Los Indios cambiarán a Francisco Lindor. En diciembre.

Cleveland se ha negado a bajar el enorme precio por Lindor, en parte porque los Dodgers han sido reacios a desprenderse del prospecto Gavin Lux. La Tribu comenzará el 2020 con Lindor en sus filas. Y Cleveland tendrá suficientes posibilidades de llegar a los playoffs como para no cambiar al boricua durante la temporada.

Después, los Indios aceptarán lo que puedan conseguir por Lindor en su último año de arbitraje en lugar de arriesgarse a perderlo como agente libre después de la temporada del 2021 y recibir solamente una selección en el draft amateur para compensar su partida.

5. Marcell Ozuna volverá con los Cardenales y Nicholas Castellanos firmará con los Bravos.

Después de Donaldson, estos son los dos mejores bates disponibles en el mercado de agentes libres. Aun con Ozuna en sus filas, San Luis no tuvo mucho trueno en el 2019, por lo que no puede darse el lujo de permitir que el dominicano se marche. Y los Bravos necesitarán otro bate potente después de que Donaldson regrese a la Liga Americana. No están dispuestos a ceder lo que exigen los Cachorros por Bryant. (Y Nolan Arenado se va a quedar en Colorado.)