Luchador sufre ocho fracturas tras caer derrotado en el primer asalto

El estadounidense Sage Northcutt fue derrotado en su debut en el torneo de artes marciales mixtas (MMA) One Championship por el brasileño Cosmo Alexandre en el primer round. El nocaut que lo dejó en la lona fue producto de un golpe al rostro que le provocó ocho fracturas.

“Tuve 8 fracturas y una intensa operación de nueve horas. Me sentí bendecido por la increíble atención y todo el apoyo de One Championship, mi familia, amigos y fanáticos. ! La cara de Terminator no está tan mal... ¡Regresaré!”, escribió Northcutt al día siguiente del combate.

El jover luchador de 23 años duró apenas 29 segundos en el cuadrilátero y estuvo 9 horas en sala de operación. Es que Northcutt tuvo que iniciar su carrera ante un ex campeón del mundo de Muay Thai de 37 años, quien contaba con mayor experiencia que él.