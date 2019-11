Luisín Mejía favorece país acoja Juegos Centroamericanos y del Caribe

En 2026 se cumple el primer siglo de la creación de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, la competencia regional más antigua del planeta, y Luisín Mejía responde a velocidad de Google cuando se le pregunta si la República Dominicana pudiera perseguir esa fecha histórica para ser la sede.

“Te lo voy a decir en inglés: ‘Why not? ¿Por qué no?’ Si me hacías esa pregunta cinco años antes yo te digo, ‘¡ay no, no, no!’. Pero ahora te digo ‘¿por qué no?’, dijo Mejía a DL.

El presidente del Comité Olímpico Dominicano entiende que los grandes saltos que ha dado el país en los últimos 45 años tienen su origen en la celebración de dos ediciones del certamen (1974 en Santo Domingo y 1986 en Santiago) y en los Juegos Panamericanos de 2003 en el Gran Santo Domingo.

“No hay que volverse loco como hacen mucho, construir, construir y construir. El mejor ejemplo lo dio Barranquilla (que organizó la edición más reciente, en 2018). La mayoría (de deportes) se hicieron en instalaciones como las que tiene el (colegio) Carol Morgan, que es mejor que todo lo que se jugó en Barranquilla”, citó Mejía, arquitecto de la conquista de la sede continental de 2003.

El también miembro del Comité Olímpico Internacional plantea la fórmula del fideicomiso, que involucre un fondo de financiamiento creado por bancos, que el gobierno dé el bono tierra, facilidades fiscales, se construyan los apartamentos de buena calidad, que se utilicen durante los juegos y luego los vendan.

Este esquema tendría como objetivo reducir la inversión que el gobierno dominicano tendría que realizar en el montaje y organización del certamen.

De hecho, Santiago, por iniciativa del inmortal de tenis de mesa Juan Vila, ya constituyó un comité en 2017 que tiene como objetivo que el evento sea montado allí en caso del país ganar la sede, para así conmemorar 40 años desde los de 1986.

“Es una locura organizar unos juegos y crear nuevas instalaciones, ¡no! Dejemos eso, por eso es que se dañan. Santiago y Santo Domingo tienen todas las condiciones para hacerlo, pero es una decisión política, es una decisión empresarial y es una decisión deportiva. ¿Por qué? Porque no tienes que construir instalaciones. Al contrario, el rescate de La Barranquita pudiera ser eso lo ideal”, dijo Mejía.

La sede de 2026 debe ser anunciada en los próximos 24 meses.

“¿Cómo llegamos al grado mayor? Por esos Juegos (Panamericanos de 2003) nos hicimos adultos, estábamos en un nivel centroamericano. Esos juegos, una gran labor de José Joaquín Puello Herrera. Los Juegos Panamericanos rescataron el Parque del Este. ¿Eran las instalaciones unos elefantes?, no”, dijo Mejía, que dirige ODECABE, el organismo encargado de otorgar la sede del evento.