$!Luisito Pié: “Yo no peleo con mi hermano”

Luisito Pié llegó a la final del Open de México de Taekwondo el domingo donde tenía que enfrentar a su hermano de sangre, Bernardo en los -68 kilos. Pero el medallista de bronce en Río 2016 desistió de pelear, quedándose con la medalla de plata y dejando como ganador a su familiar.

“Yo con mi hermano no peleo, por eso decidí no presentarme a competir. Considero que más allá del deporte prevalecerá siempre la hermandad y la amistad. Ese es un código que jamás se puede violar. Bernardo es mi hermano pequeño, que lo he visto crecer, me ha seguido en mi carrera deportiva y verlo brillar para mí significa mucho”, señaló Luisito Pié al sitio de Panam Sport.

El taekwondista no se presentó en la final, y por ende su hermano se coronó campeón y medallista de oro. Luisito fue segundo y en tercer lugar quedaron Iker Casas y Rubén Nava.

“Sé que el torneo era puntuable para Tokio 2020 y bueno sí, dejé de ganar puntos, pero mi hermano ha tenido unos mejores resultados en el ciclo que yo, y creo que él se merece este camino a Tokio. Para mí estar ahí empujándolo y apoyándolo es muy importante, no todos tienen a un hermano al lado en el mismo deporte para lograr el sueño olímpico. Si él es el elegido para ir a los Juegos, esta muy bien. Yo he tenido altos y bajo, y si no es para éste tendrá que ser para 4 años”, agrega Luisito.