$!‘Manny siendo Manny’: sin lamentos por su pasado

“Realmente no”, respondió Manny cuando se le preguntó si quisiera tener una segunda oportunidad. “Me digo a mí mismo que fue algo bueno para mí, porque me hizo madurar. Quizás muchos no hayan sido descubiertos y quizás estén haciendo muchas cosas indebidas y no estén aprendiendo de ello.

“Creo que todo pasa por una razón y todo pasa para bien. Hoy en día estoy en el mejor lugar de mi vida, incluso mejor del que estaba cuando era jugador. No me arrepiento de nada, porque me hizo crecer como persona”. Ian Browne relata las declaraciones del ex pelotero, en las páginas de MLB.com.

Durante su carrera, Ramírez mostró su faceta de chico impredecible, irritable y presumido. Pero lo que nunca dejó de ser fue una máquina de bateo, dejando sorprendentes números de por vida de .312/.411/.585 con 555 cuadrangulares. También se hizo famoso por sus hábitos de trabajo, llegando siempre al estadio antes que sus compañeros.

En estos días, Ramírez asegura que su estado de ánimo es tan productivo como sus propios números de por vida en Grandes Ligas.

“Uno continúa madurando y valorando la vida más que cuando era joven. Realmente, (cuando eres joven) no aprecias lo que tienes”.