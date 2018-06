Maradona dice que se encuentra bien tras indisposición

SAN PETERSBURGO, Rusia. Luego de sufrir una aparente indisposición tras el partido entre Argentina y Nigeria en la Copa Mundial de Rusia, Diego Maradona, informó que se encuentra bien, que le dolía mucho la nuca en el medio tiempo, pero no podía dejar el partido.

“Quiero contarles que estoy bien, que no estoy ni estuve internado. En el entretiempo del partido con Nigeria me dolía mucho la nuca y sufrí una descompensación. Me revisó un médico y me recomendó que me fuera a casa antes del segundo tiempo, pero yo quise quedarme porque nos estábamos jugando todo. ¿Cómo me iba a ir? ¡Les mando un beso a todos, perdón por el susto y gracias por el aguante! ¡hay Diego para rato! “informó Maradona a través de sus redes.

Argentina ganó el partido por 2-1 para avanzar a los octavos de final del torneo. El capitán del seleccionado campeón en 1986 celebró exaltado ambos goles argentinos, anotados por Lionel Messi y Marcos Rojo.

En el segundo tanto de Rojo, a los 86 minutos, Maradona hizo un gesto obsceno con los dedos medios de ambas manos. Uno de sus acompañantes le sujetaba desde el borde del palco.

Maradona tiene un largo historial de problemas de salud, que él mismo admitió se relacionan con su antigua adicción a las drogas y otros excesos. En 2000 fue hospitalizado por una sobredosis de cocaína. Fue la primera de una serie de internaciones.