$!Marcos Kwiek se adelanta a Tokio: “Todo puede pasar”

La jugadora central Annerys Valdez lo aseguró: ella, desde ahora, piensa en un podio en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (julio 24-agosto 9). Al cuestionársele a su dirigente la seguridad sobre la seguridad del comentario de la torre central dominicana, Marcos Kwiek atinó a sonreír ante la inesperada cita de su atleta.

Y es que, como es de esperar, la batalla de Tokio será complicada. En un análisis distante de la competencia, tomando en cuenta que el campeonato de voleibol en esa ciudad será en el verano de este año, Kwiek dejó claro que en ese nivel “no hay favoritos”.

“Los Juegos Olímpicos es una competencia muy distinta, no hay, de verdad, no hay favoritos”, dijo el técnico, luego de que las Reinas del Caribe aseguraran su boleto a Tokio al barrer 3-0 a Puerto Rico. Los rivales de República Dominicana (ranqueada No. 10, tomado del 29 de septiembre de 2019) serán China (No. 1), Estados Unidos (2), Serbia (3), Brasil (4), Rusia (5), Japón (7), Italia (8), Corea (9), Turquía (12); Argentina (11) y Kenia (19). Claro está, esta no es una competencia de ranking, pero tampoco es para desestimarlo. “Hay los grandes equipos que están acostumbrados siempre, pero hay que ver el momento de cada equipo cuando llegan a Tokio”, y así, agregó, “cuando entran a la villa, cómo sienten el ambiente, la atmósfera y cómo arrancan el torneo; he visto muchos equipos favoritos no llegar al podio en Juegos Olímpicos –aunque-, he visto favoritos que llegan, barren y ya”.

Como punto de referencia, las Reinas del Caribe han conseguido triunfo contra nueve de esos países, algunos tan recientes como en 2019 (EE.UU., Serbia, Brasil; Rusia, Corea, Japón, Argentina, Kenia y Serbia). Y contados por derrota, jugó en cuatro sets, contra Italia, China. En Tokio serán “siete partidos, todo puede pasar”, agregó Kwiek.