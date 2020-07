$!María García ejecuta una activa labor dedicada en favor de los atletas

Poco importa la hora que le timbre el teléfono. Tanto, que a veces olvida ofrecer el número de la flota y otorga su personal y si le marcan a las 8:00 p.m. o si es domingo, María García toma la llamada, sino, devuelve.

Así de serio se ha tomado su trabajo de enlace entre el Ministerio de Deportes y los atletas, la primera medallista mundial del judo dominicano. García ganó bronce en el Mundial juvenil en el 2007 y por igual la primera en superior, en un grand slam en 2011 en Brasil. “Mi función es velar por cada uno de los atletas, si necesitan algún contacto directo o colaboración del ministro, para eso uno está”, dice García a DL.

El puesto de enlace entre atletas-Miderec surge por primera vez en la gestión del actual ministro, Danilo Díaz. García lo desempeña hace alrededor de un año.

Si las cosas marchan como ella espera, García se graduará de relaciones internacionales en la Universidad del Caribe, carrera que comparte con el inglés en la Universidad APEC, en tanto planifica un diplomado en derechos humanos y una maestría en ciencias políticas.

Con todo eso, en sus asuntos personales, el tiempo lo habilita para quienes llama “mis atletas”, o “mis hijos”, dice, “aunque algunos son más viejos que yo”. En respuesta ellos la reconocen como “La Jefa”, en especial por la labor desempeñada para beneficio de los deportistas.

Para ganarse ese calificativo las tareas realizadas de formas satisfactorias le permiten ese aval, pues dentro de sus funciones están darles seguimiento a los entrenamientos, si necesitan alguna ayuda de salud y estudio, en la “que nosotros podamos ayudar”.

Si es de estudio, García ayudó a facilitar que al equipo de karate y algunos de judo Apec les ofreciera becas de inglés y eso “está abierto incluso para todos los atletas de alto rendimiento, los cuales lo están aprovechando”. Los karatecas Deivi Ferreras, Karia Díaz y Anderson Soriano, se encuentran entre los atletas que disfrutan de beca de inglés en Apec, para la cual intervino García. Los tres son medallistas detres Juegos Panamericanos.

Contrario a lo que se pueda pensar, que está a medio paso del ministro Díaz, ella también ha tenido que hacer su “yuca”. Y lo narra así: “A veces me siento de 10 de la mañana a 5 de la tarde y hasta que el ministro no me recibe yo no me muevo de ahí”, señala, la exjudoca que pasó de atleta a facilitadora. Y compara que ella hubiese tenido la oportunidad que tienen ellos con el apoyo “las cosas hubieran sido diferentes porque muchas veces es la falta de comunicación, de saber que tienes una persona que te apoya. Si te llaman a las 8 de la noche les tomo la llamada”, pone de ejemplo.

Aunque no está a medio metro de distancia del ministro señala que ella “vendría siendo una mano del ministro a favor de los atletas” y deja claro que “no soy nada siendo una mano y que no se ayude a los muchachos”, de los cuales se ha tenido que aprender los nombres.

Si antes conocía mayormente a los de su entorno, ahora ese universo se ha ampliado, al punto que le preguntan cómo es que conoce “todos esos nombres”.

García ha intervenido en caso de atletas, cuyos nombres por respeto, se dejaron en el anonimato, pero facilitó con el ministro el caso de un atleta que tuvo una dificultad de salud y debía 40 mil pesos, deuda que quedó satisfecha. La mano de apoyo llega también a exatletas, que han requerido de ayuda médica u otros beneficios.