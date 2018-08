Mariano: “Al Real Madrid no se le puede decir que no”

REDACCIÓN DL. Mariano Díaz ha vuelto a disparar los rumores sobre una posible vuelta al Real Madrid, a través de la red social twitter. El jugador del Olympique de Lyon quiso contestar a una información del periódico deportivo español AS, la cual aseguraba que el jugador no quería volver al conjunto blanco por no poder disfrutar de la titularidad. Mariano ha compartido el artículo en su cuenta personal de twitter poniendo la siguiente frase: “Al Real Madrid no se le puede decir que no” junto con un emoticono.

El tuit ha generado, en tan sólo una hora, más de 6000 retweets y 9800 me gusta.