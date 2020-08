$!Maríñez espera por una revancha mandatoria

Invictos ante pelea titular

Joan Guzmán, Tony El Sordito Neris, Jonathan Guzmán (ganó el título), Félix -Mangú- Valera, Carlos -Caballo Bronco- Adames también llegaron invictos por una pelea titular. Maríñez no quedó en la lista de invicto y la corona. “Lamentablemente vieron lo que sucedió. Me mancharon mi récord”, dijo. Y destaca que sus peleas “una tras otra, me fueron enseñando, me fueron dando la experiencia necesaria para llegar a ese momento y tener una buena actuación”.