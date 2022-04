Sombra gana trofeo Cronistas Deportivos

El ejemplar Sombra (4) mantuvo paso estable en la recta final y con la monta de Yunior Pena ganó el trofeo de la Asociación de Cronistas Deportivos “ACD” en su 93 aniversario y que fue celebrado el pasado sábado en el Hipódromo V Centenario, donde el pool arrojó un dividendo de 1,446 pesos a los que acertaron la combinación (2-7-1-4-1-7), mientras devolvió 80, por partes a quienes lograron cinco.

Finalizada la carrera, Jorge Torres, presidente de la entidad que agrupa a los comunicadores deportivos, entregó el trofeo que acredita como ganador al señor Francisco Encarnación, propietario del ejemplar Sombra.

Asimismo, Jose Antonio Mena entregó al entrenador Cristian Sánchez, Porfirio de Jesús y Neftalí Ruiz premiaron al criador del ejemplar Antonio Torres Morillo; mientras que Melvin José Bejarán y Fernando Ravelo premiaron a Yunior Pena. Ramon -moncho- Henríquez y Cesar Daniel Medina entregaron la réplica al mozo de cuadra, representado por Encarnación.

La premiación realizada en el círculo de los ganadores, donde también estuvo presente Radhames Senra, vicepresidente de la Comisión Hípica Nacional (CHN). Rafael Díaz, miembro de la directiva de la ACD y además relacionista público de la CHN, hizo las veces de maestro de ceremonias.

El pool de cinco (PK5) produjo dividendo de 1,150 pesos a los que obtuvieron la combinación (7-1-4-1-7). En tarde de favoritos, el mejor dividendo en la tarde fue producido por la superfecta (2/ 4/ 1/ 6) de la primera carrera, con pago de 2,025pesos. La superfecta (4/ 1/ 5/ 2) de la cuarta, sufrago’ 1,690.

Los ganadores oficiales fueron Right On The Money (2) en la primera carrera, Talentoso (7) en la segunda, Maremoto P (2) en la tercera, pero corrió descartada, siendo válido para pool y bancas Humanitario CN (1). En la cuarta el triunfo correspondió a Sombra (4) de la cuarta, Run Cami Run (1) en la quinta y Dakota’s Dude (7) cerró la tarde donde los más destacados fueron los intereses del establo Pryca, el entrenador Vladimir Reyes, con dos triunfos cada uno y el jinete Carlos De León, triunfo tres veces.