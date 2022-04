El Quarterback Derek Carr pacta extensión de tres años con los Raiders

En una temporada de crisis, Derek Carr se desempeñó como nunca. Así que los Raiders de Las Vegas le regalaron una extensión de contrato de tres años al quarterback.

La extensión tiene un valor de 121,5 millones de dólares indicó el miércoles en condición de anonimato a The Associated Press una persona al tanto del trato

Pese a la tumultuosa pasada temporada de los Raiders, que incluyó la renuncia del entrenador Jon Gruden, Carr pudo llevarles a los playoffs como comodines en la reñida División Oeste de la Conferencia Americana.

Carr estableció un récord personal al acumular 4.804 yardas en pases y 23 touchdowns. Las Vegas cerró con foja de 10-7 antes de perder de visita a Cincinnati en la postemporada.

“Sólo he querido ser un Raider y le dije a mi agente (Tim Younger): ‘Voy a ser un Raider o me voy a jugar golf'. No quiero jugar en ningún otro lugar", aseguró Carr el miércoles en conferencia de prensa. “Esto es lo que significa este lugar para mí”.

Carr dijo que también significa mucho restructurar su contrato para permitirle a Las Vegas mantener a integrantes clave a su alrededor por mucho tiempo, mientras se construye un “equipo campeón”.

“Nos aseguramos que chicos como Chandler (Jones), Davante (Adams) se puedan quedar y esperamos lo mismo con Hunter (Renfrow) y Foster (Moreau)”, indicó Carr, el quarterback que más tiempo tiene en la Conferencia Americana. “Sufrí una desilusión la última vez que firme mi contrato, mi mejor amigo (Khalil Mack) se fue. Y no quiero que vuelva a suceder.

"Era la oportunidad para probarle al equipo, a la organización, a los aficionados que lo vamos a construir para mantener a todos y tener continuidad, tener algo sobre lo que construir".

Veterano de ocho campañas en la NFL, el mariscal de campo de 31 años entraba a la última temporada de su actual contrato, con un salario base de casi 19,8 millones por temporada. Su acuerdo de cinco años y 125 millones de dólares fue el más caro en la NFL en 2017, cuando lo firmó.

Salvo por lesiones, Carr ha sido el titular fijo de los Raiders y ha sido seleccionado tres veces para el Pro Bowl.

Carr tiene el récord de franquicia en yardas por aire (31.700), pases de touchdown (193), juegos con múltiples pases de anotación (59), y duelos de al menos de 300 yardas (31).

Extender el convenio de Carr es la más reciente decisión en una ajetreada antesala de la temporada. Carr contará con el All-Pro Adams, quien se une al grupo de receptores proveniente de Green Bay y con el destacado defensive end Jones como agente libre.